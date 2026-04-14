Todos contra el Fenerbahce en la Final Six de Zaragoza

Es el gran favorito y el primero que viajó hasta Zaragoza. El Fenerbahce y su constelación de estrellas son el gran rival a batir en la Final Six que ya calienta motores en la capital aragonesa. El Príncipe Felipe se engalana por dentro, con la cartelería y espacios especiales, y por fuera con la instalación de la Fan Zone, para albergar por segunda temporada consecutiva la fase final que decidirá quién levanta el título de campeón de la Euroliga.

El Casademont Zaragoza, el Basket Landes, el Galatasaray, el Umana Reyer Venezia y el Spar Girona intentarán evitarlo y dar la gran sorpresa en una fase final que repite formato con seis equipos y otros tantos partidos de primer nivel que se disputarán el miércoles 15, el viernes 17 y el domingo 19 en el Príncipe Felipe. El espectáculo parece garantizado tanto en la pista como en la grada, con más de 10.000 entradas vendidas para el evento, 3.500 fuera de Aragón.

La presencia del Casademont Zaragoza ha despertado una enorme expectación entre sus aficionados y el equipo se ha centrado en esta cita soñando con llegar lo más lejos posible. No lo tendrá nada sencillo. En los cuartos de final le espera el Basket Landes, un equipo que ya sabe lo que es ganar en el Príncipe Felipe esta temporada, y que ha demostrado también su solvencia y solidez como bloque. Si vence, en semifinales le esperará el Galatasaray, ya clasificado. En el otro lado del cuadro, Spar Girona y Reyer Venezia pelearán el miércoles para verse las caras con el Fenerbahce en la otra semifinal.

Los dos equipos turcos presentes, ambos clasificados directamente para las semifinales, son los únicos que conocen las mieles del triunfo en la Euroliga. El Fenerbahce amenazaba con abrir una era victoriosa con sus triunfos en 2023 y 2024, pero lo evitó el Praga el curso pasado dejándolo fuera en semifinales y recuperando el trono diez años después. El Galatasaray también se hizo con el título en 2014, precisamente contra el Fenerbahce. Los otros cuatro equipos buscan su nuevo techo porque ninguno ha pasado de los cuartos de final.

Por si fuera poco con la nómina de jugadoras de primer nivel que dirige Miguel Méndez desde el principio de la temporada, Meesseman, Gaby Williams, Kayla McBride y Iliana Rupert, entre otras, el club ha hecho un esfuerzo más para multiplicar sus opciones de éxito y ha fichado a la estrella mundial Breanna Stewart, que ayudó al equipo a conquistar el título en 2023, solo para que dispute esta Final Six. Stewart aterrizó en Estambul el pasado lunes para cumplir con su contrato de dos semanas. El domingo se verá si la inversión ha merecido la pena.

El conjunto turco llega, además con los deberes hechos en casa tras haberse proclamado campeón de la Liga otomana. Nadie les ha ganado en la competición doméstica este curso, cerrando su octavo título consecutivo con un 3-0 en la final frente al Galatasaray. Solo les queda la Euroliga para completar una temporada perfecta en la que ya han ganado los tres títulos que han disputado. El Príncipe Felipe dictará sentencia en una Final Six que se presenta como un todos contra el Fenerbahce.