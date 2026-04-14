Hotel de Marte, Modelo, Tako y Sho-Hai, entre los conciertos de la Fan Zone en la Final Six de Zaragoza

La Fan Zone que se está instalando en el exterior del Príncipe Felipe, junto a las taquillas, aspira a reunir a los miles de aficionados que van a asisitir a la Final Six en el recinto zaragozano desde este miércoles y hasta el domingo. Comida, bebida, puestos de venta de merchandising, una pantalla gigante para seguir los partidos en directo y actuaciones de primer nivel para amenizar la espera entre duelos con un sábado especialmente potente.

El Casademont Zaragoza, que participa por primera vez en la fase final de la Euroliga, ha desvelado este martes el programa de actuaciones que se inicia este miércoles. La Fan Zone abrirá sus puertas a las 15.00 horas y a las 17.30 se retransmitirá el primer duelo de cuartos de final entre el Spar Girona y el Umana Reyer Venezia.

Para amenizar la espera hasta el momento más esperado del día, el duelo entre el Casademont Zaragoza y el Basket Landes a las 20.30 horas, a las 19.15 horas comenzará la actuación de Hotel de Marte, un grupo zaragozano de rock and roll de raíces setenteras. A las 20.30 se podrá seguir el partido del equipo de Carlos Cantero y a las 23.00 se cerrará la Fan Zone.

El viernes volverá a brirse a las 15.00 horas y se retransmitirán igualmente las dos semifinales, a las 17.30 y a las 20.30 horas, mientras que a las 19.15 horas quien subirá al escenario será Modelo, otro grupo zaragozano de pop-rock que solo cuenta con un batería y un vocalista. A las 23.00 se acabará la fiesta.

El sábado no hay partidos pero sí actividad en la Fan Zone. La barra y las tiendas se abrirán a las 18.00 horas y a las 19.00 actuará un clásico del panorama musical aragonés, los ejeanos Tako. A las 20.00 horas será el turno de Sho-Hai a los CDs más ElMomo como invitado especial y, a las 21.00, hará bailar a los aficionados DJ Erik Romero. A las 22.00 se cerrará la Fan Zone.

La banda ZIRO presenta 'El Festival'. / Servicio Especial

El domingo será el último día, en el que Zaragoza coronará a un nuevo campeón de Europa. La Fan Zone se abrirá a las 15.00 horas, a las 17.00 se retransmitirá el partido por el tercer puesto y a las 18.45 pondrá el ritmo Ziro, una banda zaragozana de seis músicos con un sonido singular caracterizado por el uso de la flauta travesera. A las 20.00 horas se podrá seguir la final en directo y a las 23.00 se cerrará la Fan Zone hasta 2027, cuando la Euroliga volverá a decidirse en Zaragoza.