La piedra en el tejado del Príncipe Felipe: así es el Landes, rival del Casademont Zaragoza en los cuartos de la Euroliga

El Casademont Zaragoza arranca este miércoles su andadura en la fase final de la Euroliga con el partido de cuartos ante el Basket Landes. Las aragonesas, en absoluto conformes con su primera clasificación a esta Final Six, buscarán el pase a semifinales del torneo del que son anfitrionas con un triunfo ante el conjunto francés en el pabellón Príncipe Felipe, algo que no han logrado esta temporada.

Aunque favoritas para gran parte de la afición, no tendrán las aragonesas un rival fácil delante. Si la temporada del Casademont está siendo de ensueño, la del Landes no dista mucho en cuanto a números, a títulos y a sensaciones. El conjunto dirigido por Julie Barennes, vigente campeón de la Liga francesa, acabó el curso líder de la competición regular y luchará por su segundo trofeo consecutivo en los playoffs, en los que ya ha pasado a semifinales después de arrasar en cuartos.

Asimismo, en la Copa del país galo, tendrá que esperar al sábado de la próxima semana, apenas seis días después de acabar la competición continental, para disputar su cuarta final y luchar por el que sería el tercer título de su palmarés. Para cerrar el triplete, el Basket Landes viene firmando una meritoria Euroliga, con un balance de 4-2 en victorias en las dos rondas y cayendo contra el Galatasaray en el tercer partido en su búsqueda del pase directo a semifinales que se llevó el equipo turco.

Los quintetos del Landes y el Casademont, reunidos en el partido de la Euroliga en el Príncipe Felipe. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Con solo una victoria más que el conjunto rojillo durante todo el transcurso del campeonato europeo y las mismas derrotas, la eliminatoria entre el equipo español y el francés es, con total seguridad, el cruce más igualado de torneo. En la presente campaña, dos asaltos a la pista rival por una mínima ventaja igualan la eliminatoria. Tras la apoteósica remontada al Brno en el Play In de septiembre el Casademont Zaragoza inició su paso por la Euroliga con una victoria en el Espace Francois Miterrand de Mont de Marsan por un ajustado marcador de 70-73.

Tres semanas después, las francesas devolvían el golpe a las de Carlos Cantero con un triunfo en el Príncipe Felipe por 63-65 que pudo incluso hacer peligrar la clasificación del conjunto rojillo. En este sentido, una participación a domicilio digna de reconocimiento es la que ha dado a las de Carlos Cantero el billete a esta Final Six, no tanto el factor local que, si bien a dado lugar a noches de épica en la capital aragonesa, ha dejado hasta tres derrotas como local.

Leila Lacan, con el balón durante el partido entre el Casademont y el Landes en el Príncipe Felipe. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En la derrota en casa en octubre hubo varias protagonistas de esas que son capaces de decantar la balanza. Por un lado, Leila Lacan se convirtió en un terremoto en pista y puso patas arriba los planes del Casademont. La joven francesa, nominada al premio de la FIBA a Estrella Emergente, firmó 11 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia. La base del Landes, con un promedio de 2 por partido, mantiene el mejor dato de robos de su equipo este curso en la Euroliga.

No obstante, la que se lleva la palma en las estadísticas del rival de las aragonesas es Murjanatu Musa. La internacional nigeriana es la líder de su equipo en anotación, con un promedio de 13 puntos por encuentro y una valoración de eficiencia media de 15.7. Sin embargo, donde destaca Musa, más que ninguna otra jugadora entre los seis equipos finalistas, es en rebotes, con un dato de 8.2 por choque.

A esa agrupación de talento en la plantilla se suma un estilo de juego agresivo, basado en un ritmo de juego vertiginoso y una gran intensidad. El cuadro galo destaca por su defensa coral y, sobre todo, por su capacidad para encadenar parciales rompedores, como ya se vio en el duelo de ida de la primera ronda ante las aragonesas, más allá de que no lograran un resultado positivo.