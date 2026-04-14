CASADEMONT ZARAGOZA
Así se está preparando la Fan Zone de la Final Six en el Príncipe Felipe
En el exterior del pabellón habrá música, comida, bebida y pantallas para seguir los partidos en directo
El pabellón Príncipe Felipe ultima los preparativos para la Final Six que empieza este mismo miércoles con los cuartos de final. En el interior, los operarios de la instalación municipal han trabajado a destajo para poner a punto todos los vinilos, carteles y las diferentes zonas habilitadas para la ocasión, tanto a pie de pista como en el los pasillos del pabellón. Por fuera también se está terminando de instalar este martes la Fan Zone que pretende ser el punto de encuentro de las aficiones.
En la zona de las taquillas del pabellón Príncipe Felipe se están montando barras, una pantalla gigante y unas carpas para que sirvan de punto de encuentro de las aficiones de los seis equipos participantes. Con más de 10.000 abonos vendidos y 3.500 de ellos fuera de Zaragoza, se espera una gran afluencia de público durante los tres días de la competición, miércoles, viernes y domingo.
En el exterior del Príncipe Felipe habrá una barra con bebidas y comida pero también se podrán seguir los partidos en una pantalla gigante, habrá música y una zona habilitada para comprar el merchandising oficial del evento. No solo las camisetas, sudaderas y gorras oficiales con el logo de la Final Six sino también la ropa personalizada de cada equipo.
Esta misma semana se han puesto a la venta camisetas y bufandas conmemorativas de la participación de cada equipo en la Final Six, del Casademont Zaragoza, Spar Girona, Fenerbahce, Galatasaray, Basket Landes y Umana Reyer Venezia. Las camisetas cuestan 25 euros y las bufandas, 20 euros.
Además, el Casademont Zaragoza ha lanzado también la camiseta con la que disputará la competición, con el parche de la Final Six en la parte superior izquierda de la camiseta, la bandera de España en la derecha y una inscripción conmemorativa en el centro.
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