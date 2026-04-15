Amaya Valdemoro: "El Casademont Zaragoza tiene gen ganador como yo, creo que hubiera jugado aquí"

Amaya Valdemoro y Sandra Ygueravide ya están en Zaragoza para vivir la Final Six. Seguramente no se la hubieran perdido, pero además van a tener un papel protagonista porque, junto a Silvia Domínguez, van a ser las comentaristas de la fase final de la Euroliga para Movistar Plus+. Horas antes de que comience la competición, han atendido este diario para contar lo que esperan de estos cinco días intensos de baloncesto en la capital aragonesa.

"El ambiente va a ser espectacular. Al final, siendo Zaragoza y metiéndose en su Final Six, sobre todo, toca disfrutarlo. Con todo vendido...la gente va a empujar mucho a su equipo", dice Ygueravide. Valdemoro, por su parte, valora así el crecimiento del equipo aragonés: "Yo creo que se han hecho muy bien las cosas desde los despachos. Han mantenido un grupo potente de jugadoras nacionales que han calado mucho en la ciudad. Para mí, el gran salto de este año es que Casademont tiene un equipo hiperfísico, y eso es fundamental para conseguir resultados. También creo que el secreto está en ese núcleo sólido de nacionales que además consigue involucrar a las extranjeras".

Jaime Galindo

Algo similar opina la ex del Girona: "Para mí lo fundamental es el grupo que han ido formando durante los años. Daba igual quién entrara, porque el bloque y la idea seguían ahí. Vega Gimeno fue clave en eso y luego Mariona ha cogido un poco ese timón . Creo que ha sido clave que todo el mundo haya entendido a qué se viene a jugar a Zaragoza", declara Ygueravide, que del equipo actual destaca "que nunca se rinden. Es lo que más me ha llamado la atención durante todos estos años, pero sobre todo esta temporada. Han tenido partidos en los que iban abajo y nunca las puedes dar por muertas".

Amaya y el Casademont

Cuando ella se retiró, todavía no se había creado la sección femenina del club, pero Amaya Valdemoro cree que sus caminos y los del Casademont se hubieran cruzado en algún momento. "Yo siempre he estado en equipos ganadores y el Casademont tiene gen ganador como yo. No sabría decirte con certeza, pero sí: a mí me gustaba estar en equipos que compitieran, donde se disfrutara en las gradas, y este sería uno de ellos. Además, está cerquita de Madrid, así que seguramente sí.

Valdemoro e Ygueravide, en Zaragoza / Jaime Galindo

Con respecto a la Final Six, las dos exjugadoras creen que el Casademont Zaragoza va a llegar a la final y que el Fenerbahce será su rival. "A principio de temporada hubiera dicho Girona-Fenerbahce, pero ahora el Girona me genera más dudas. Lo que quiero es que haya un equipo español en la final", dice Valdemoro. "Yo también pienso que el Casademont estará en la final, pero que da mucho por jugar. El partido ante el Landes será muy duro, el más difícil hasta la final", comenta Ygueravide.

Mariona Ortiz

La capitana del equipo aragonés, Mariona Ortiz, acapara los elogios de las comentaristas de Movistar. "Yo creo que su llegada a Casademont cambió un poco todo para ella. La confianza que tuvo, los años que venían de atrás… yo creo que ella ha sabido gestionar a su manera muchas cosas mentalmente y la llegada a Casademont Zaragoza ha sido, sobre todo, confianza, creer en ella. Tanto fuera como dentro de la pista ha sido una jugadora fundamental desde el día uno que llegó y creo que todo el papel que está haciendo como capitana y como referente del baloncesto en Casademont Zaragoza está siendo también fundamental para que estén donde están ahora mismo", considera Ygueravide. "o creo que ella tiene una recompensa tardía al trabajo, al sacrificio. Se fue fuera muy joven y es muy valiente a la hora de decir “he tenido problemas”. Eso hay que agradecerlo para que las chicas jóvenes sepan que esto no es un camino de rosas, que se pasa muy mal, y lo pasamos muy mal absolutamente todas porque sacrificas mucho: estar con tu familia, estudios, tiempo libre… Mariona es el claro ejemplo de “quiero estar aquí y voy a conseguirlo”, aunque haya gente que piense que se te ha pasado el arroz. Es para aplaudir. Creo que es un ejemplo clarísimo de que si eres constante en la vida, en el baloncesto y en otros ámbitos, tienes recompensa", reflexiona Amaya.

Para Ygueravide, Mariona es su jugadora favorita del Casademont, aunque Valdemoro se decanta por Helena Pueyo. "Me encanta. Tiene un carácter que me gusta mucho, parece seria pero luego tiene mucha gracia. Es una jugadora que hace muchísimas cosas, con muchísimo potencial y mucho margen de mejora", asegura.