Dónde aparcar gratis cerca del Príncipe Felipe: una pequeña guía para no llegar tarde a ningún partido de la Final Six de la Euroliga en Zaragoza

Zaragoza vuelve a ser el epicentro del baloncesto femenino de Europa por segundo año consecutivo. La capital aragonesa ya tiene todo listo para albergar la Final Six de la Euroliga desde este miércoles 15 y hasta el próximo domingo 19 de abril. A diferencia del año pasado, Casademont Zaragoza estará presente e intentará luchar por este prestigioso torneo tras una Euroliga de ensueño.

Las chicas de Carlos Cantero, que lograron la clasificación para la Euroliga del año que viene este fin de semana tras quedar primeras en la competición doméstica, se enfrentará mañana al Basket Landes francés en los cuartos de final. En caso de pasar la eliminatoria que tendrá lugar a las 20.30 horas en el Príncipe Felipe, se enfrentarían al Galatasaray de Turquía, uno de los favoritos a levantar el trofeo.

Por el otro lado del cuadro están Spar Girona, Venezia y el Fenerbahce, que atesora 60 títulos en sus vitrinas entre las que hay 2 Euroligas, otras tantas Supercopas de Europa y 19 Superligas de Turquía. El éxito de público está asegurado en el Príncipe Felipe gracias a los más de 10.000 abonos que se vendieron en tiempo récord. De ellos, 3.500 procederán de fuera de la capital aragonesa, que incluirán al millar de fieles que viajarán desde el país vecino.

Dónde aparcar cerca del Príncipe Felipe

Aparte de los partidos, una de las preocupaciones de los miles de aficionados que llenarán las gradas del Príncipe Felipe es donde aparcar su coche cerca del pabellón. Para este miércoles, cuatro equipos se juegan el pase a las semifinales de la Euroliga. Uni Girona y Reyer Venezia son los encargados de abrir el telón de esta edición con el primer partido de cuartos de final. Landes y Casademont Zaragoza es el segundo choque del miércoles para lograr un billete para semifinales.

Las inmediaciones del Príncipe Felipe ofrecen diferentes ubicaciones donde los aficionados pueden estacionar su vehículo antes del partido. La explanada anexa al pabellón con entrada por el camino del Junco es el lugar más cercano para dejar el coche, pero también hay otras opciones si este primer lugar se encuentra lleno.

Al otro lado de la Z-30, una vez pasado el pabellón donde se disputan los encuentros, está el parking del antiguo recinto ferial, justo al lado del Club Deportivo Fleta. Otra opción es dejar el coche en el parking de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza y acudir a pie hasta el Felipe, una distancia de cinco minutos andando aproximadamente. Conforme nos alejamos, el abanico de opciones es más amplio.

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Si vas a acudir al primer partido, puedes estacionar tu vehículo en el parking del Alcampo que se encuentra en la plaza Utrillas. Este estacionamiento es gratuito y te permite aparcar hasta las 22.00, hora a la que cierra el complejo. En la parte trasera del Príncipe Felipe, justo al lado de la estación Miraflores, también hay un descampado donde estacionar de forma gratuita. Junto al UD San José, también hay un aparcamiento de tierra para poder dejar el coche y acudir andando en 10 minutos al pabellón.