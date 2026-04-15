Bankolé y Gueye, la revolución 'aragonesa': las notas del Casademont Zaragoza-Landes

LA MEJOR

Bankolé | 10 |

Faraona. Dueña y señora. Hizo lo que quiso y con sus triples reventó el partido.

Mariona | 6 |

Decidida. No brilló como acostumbra, pero le puso cabeza y visión al partido.

Leite | - |

Herida. No sabía la gala que su sangre y su desgracia iban a cambiar el duelo.

Flores | 6 |

Cumplidora. Correosa como siempre, hasta la fortuna le sonrío en un triple.

Pueyo | 6 |

Trabajo sucio. Como sabe hacer de todo, le tocó esta vez ser importante desde lo menos espectacular.

Oma | - |

Revulsivo. Cantero decidió apostar por ella durante el segundo cuarto.

Vorackova | 6 |

Nerviosa. Combinó buenas acciones (8 puntos) con algún error por imprecisiones.

Mawuli | 6 |

Cumplidora. No jugó demasiado, pero no desentonó.

Fingall | 6 |

Dura. En ataque no apareció, pero en defensa fue clave. 8 rebotes para ella

Hempe | 9 |

Desatada. No duda nunca. Anotó como siempre. Clase magistral de la americana. 15 puntazos

Gueye | 9 |

Enorme. Sus movimientos en la pintura comenzaron a enterrar a sus compatriotas. 17 puntos. Dominante en la pintura

Hermosa | - |

Banquillo. No tuvo la oportunidad de jugar.