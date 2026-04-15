Casademont Zaragoza
Bankolé y Gueye, la revolución 'aragonesa': las notas del Casademont Zaragoza-Landes
Las dos francesas, apoyadas por una tremenda Hempe, se crecieron ante sus compatriotas
LA MEJOR
Bankolé | 10 |
Faraona. Dueña y señora. Hizo lo que quiso y con sus triples reventó el partido.
Mariona | 6 |
Decidida. No brilló como acostumbra, pero le puso cabeza y visión al partido.
Leite | - |
Herida. No sabía la gala que su sangre y su desgracia iban a cambiar el duelo.
Flores | 6 |
Cumplidora. Correosa como siempre, hasta la fortuna le sonrío en un triple.
Pueyo | 6 |
Trabajo sucio. Como sabe hacer de todo, le tocó esta vez ser importante desde lo menos espectacular.
Oma | - |
Revulsivo. Cantero decidió apostar por ella durante el segundo cuarto.
Vorackova | 6 |
Nerviosa. Combinó buenas acciones (8 puntos) con algún error por imprecisiones.
Mawuli | 6 |
Cumplidora. No jugó demasiado, pero no desentonó.
Fingall | 6 |
Dura. En ataque no apareció, pero en defensa fue clave. 8 rebotes para ella
Hempe | 9 |
Desatada. No duda nunca. Anotó como siempre. Clase magistral de la americana. 15 puntazos
Gueye | 9 |
Enorme. Sus movimientos en la pintura comenzaron a enterrar a sus compatriotas. 17 puntos. Dominante en la pintura
Hermosa | - |
Banquillo. No tuvo la oportunidad de jugar.