CASADEMONT ZARAGOZA
Carla Leite, del Casademont Zaragoza, se retira sangrando tras recibir un codazo
La francesa ha tenido que ser atendida en la pista y ha salido con la cara ensangrentada
La peor noticia para el Casademont Zaragoza no ha tardado en llegar en los cuartos de final de la Euroliga. Cuando quedaban 59 segundos para el final del primer cuarto, Carla Leite ha recibido un codazo involuntario de una rival en la pelea por el rebote defensivo que le ha obligado a salir de la pista sangrando abundantemente por la cara, por debajo del ojo izquierdo.
En una acción ofensiva del Basket Landes, Leite ha acudido hasta en dos ocasiones a por el rebote defensivo, llevándose un codazo involuntario de Sixtine Macquet en el segundo intento. Los colegiados han revisado la acción por si podía haber falta antideportiva, pero finalmente han considerado que no había nada punible.
La francesa ha sido atendida sobre la pista por los servicios médicos y fisios del Casademont Zaragoza y el partido se ha detenido durante unos minutos mientras la talentosa jugadora se retorcía de dolor sobre el parquet. Finalmente Leite se ha marchado a los vestuarios, ovacionada por la grada, a la espera de si puede ser curada para regresar al partido.
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