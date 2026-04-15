Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "Ha sido el mejor partido que hemos hecho en defensa, dejarlas en 53 puntos es un mérito enorme"

Carlos Cantero fue muy contundente al afirmar que, la victoria en cuartos de final de la Euroliga ante el Basket Landes, fue «el mejor partido que hemos hecho en defensa», y ya es decir, porque «dejarlas en 53 puntos es un mérito enorme y más después de haber jugado dos veces contra ellas donde se fueron a más de 70 puntos», valoró.

El técnico celebró que todo el plan salió a pedir de boca: «Es el partido en el que más ajustes defensivos teníamos preparados, solemos hacer scouting de tres, cuatro o cinco sistemas y nos quedamos en la memoria con uno a dos, pero para hoy hemos preparado todos los que teníamos y recordarlas ha sido muy positivo», explicó. Por ello, puntualizó el preparador madrileño, el factor diferencial «fue la defensa».

Después, el ataque también fluyó y fue clave para romper el partido: «Mantuvimos el ritmo igualado y aprovechamos los momentos en los que teníamos la mano caliente, buscando jugadoras con la mano dulce. Ha habido un equilibrio muy grande de rendimiento entre la primera y la segunda unidad y eso demuestra el equipo que tenemos», comentó.

Pero pese al triunfo, Cantero recalcó que «tanto las jugadoras como yo tenemos los pies en el suelo», ya que «sabemos lo que nos ha costado llegar y seguir avanzando». Eso, explicó, «no nos genera presión», sino al contrario, «intentamos digerir la parte positiva de motivación».

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Por su parte, Mariona Ortiz puso el acento en la fortaleza del equipo como conjunto y alejado de las individualidades: «Nunca sabes quién va a hacer un partidazo y en este caso ha sido Ornella. Ha sido determinante y estoy muy feliz por ella porque sé el camino que ha tenido y cómo ha puesto al equipo por encima de todo. Ceo que hemos hecho un partido muy inteligente», aseguró la base.