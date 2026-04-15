El Casademont Zaragoza ya tiene rival, fecha y hora para su primera semifinal de la Euroliga

El Casademont Zaragoza ha hecho historia en 'su' Final Six y ha superado su techo en la Euroliga, venciendo al Basket Landes en los cuartos de final (53-69) y alcanzando por primera vez en su historia las semifinales de la mejor competición del continente. El equipo de Carlos Cantero es ya uno de los cuatro mejores de Europa y se ha garantizado jugar dos partidos más en esta Final Six.

El primero, las semifinales este mismo viernes en las que se medirá al Galatasaray a partir de las 20.30 horas. El conjunto turco, campeón del torneo en 2014, es un clásico de la Euroliga con 15 participaciones a sus espaldas. El Galatasaray espera directamente en las semifinales tras imponerse precisamente al Basket Landes en el Play-In de semifinales en el tercer partido.

Esta temporada ha gando 14 de los partidos que ha disputado y solo ha caído en tres ocasiones. En la Liga otomana ha sumado una nueva medalla de plata al caer en la final con el Fenerbahce por 3-0. Además del título de la Euroliga, conquistado en 2014 precisamente contra el Fenerbahce, las vitrinas del Galatasaray contemplan trece Ligas turcas, once Copas del país y ocho del Presidente. En Europa conquistó también la Eurocup en 2009 y 2018.

Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubs en la competición femenina, ya que en la masculina sí se vieron las caras en la Eurocup en 2016, con un triunfo para cada equipo. El conjunto de Carlos Cantero ya se ha medido a otros rivales otomanos, el Fenerbahce y el Cukurova Mersin en la Euroliga y al Nesybe Aidin en la Eurocup en los dieciseisavos de 2013.

La otra semifinal, también el viernes pero a las 17.30 horas, medirá al Spar Girona, que ha superado al Reyer Venezia en el otro duelo de cuartos de final, con el máximo favorito al título, el Fenerbahce turco. El domingo se decidirá tanto el bronce, a las 17.00 horas, como el nuevo campeón de Europa a partir de las 20.00 horas.