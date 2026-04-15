Entrevista con Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "Lo que queda para ganar la Euroliga no es más difícil de lo que hemos hecho ya"

-¿Sienten vértigo por lo que van a vivir?

-No, la verdad es que no. Lo estamos viviendo de manera bastante normal, sin esa presión del favoritismo, simplemente con muchas ganas de disfrutarlo al máximo y muy centradas en el trabajo que tenemos que hacer. Sabemos que es un partido muy igualado, con dos grandes equipos, y creo que esa tranquilidad es necesaria para gestionar bien todo: la táctica, la disciplina y todo lo que requiere competir.

-¿Qué habría pensado el Carlos Cantero de 2021 de lo que se va a vivir ahora en el Felipe, con el Casademont ahí? ¿Se lo habría creído?

-No, en absoluto. Habría parecido algo muy lejano, casi imposible de imaginar. Son situaciones que vives una vez y no sabes cuándo vas a poder volver a vivir. Ha llegado y lo que queremos es empaparnos de todo, absorberlo al máximo, porque no sabes cuándo vas a volver a estar en un escenario así. En casa, en Zaragoza, no sabes si el año que viene, en el futuro, si volverás a vivir otra Final Six o a pelear otro trofeo. En el deporte son situaciones muy difíciles de alcanzar, y cuando llegan hay que saber valorarlas y disfrutarlas al máximo.

-A nivel personal, ¿cómo se siente? ¿Es un momento cumbre en su carrera?

- Sí. Cuando uno empieza a dedicarse de forma más seria a esto y ve que su carrera profesional puede ir por la vía de entrenador, uno se marca metas. Y cuando te preguntan cuál es tu sueño como entrenador, yo siempre he dicho lo mismo: ser entrenador de Euroliga. Ahora bien, dar el siguiente paso y jugar una Final Four o una Final Six ya ni siquiera entra en tus sueños iniciales. Posiblemente sí sea uno de los momentos más altos de mi carrera.

Pregunta. ¿En qué punto emocional se encuentra? ¿Más realista o más soñador?

-Intentas estar en las dos partes: no por ser realista voy a mentir y decir que no sueñas con ello. Cuando estás ahí y ves que lo que queda por delante no es más difícil de lo que has hecho ya, es normal pensar un poco más allá. Venimos de ganar a Praga por 2-0, que es el campeón de la Euroliga, y de conseguir cosas muy difíciles este año en la competición. No creo que lo que queda sea más difícil. Eso no lo hace más o menos posible, pero sí te da derecho a pensar un poco más allá, siempre con los pies en el suelo.

-¿Cómo ve al equipo?

-Venimos bien, en el sentido de que todas las jugadoras están disponibles y sanas. Es verdad que es un momento avanzado de la temporada, con fatiga y cansancio, y que probablemente en otros momentos hayamos estado mejor tanto en juego como en estado físico. La Final Six llega, además, en un momento en el que el baloncesto femenino está cambiando mucho a nivel mundial, con nuevas ligas, draft de la WNBA, training camps... Y me preocupa lo que no se puede controlar, especialmente la gestión mental de las jugadoras, porque algunas están viviendo muchas emociones en muy poco tiempo y, al mismo tiempo, les estás exigiendo máxima concentración para el partido.

-El último partido en Ferrol fue una buena prueba para los corazones.

-Bueno, no hubo desgaste físico preocupante. Y no me importa que el último partido antes de la Final Six fuera muy competido, incluso podemos sacar una lectura positiva a nivel de estrés competitivo.

-Que haya llegado la confirmación del primer puesto en Liga en medio del revuelo de la Final Six, ¿cree que le ha restado mérito o no se ha valorado lo suficiente a lo conseguido?

-Puede ser, sí. Ser campeón de la Liga regular es una de las cosas más complicadas que se pueden hacer, porque tienes que estar bien durante muchos meses. No te dan un trofeo, pero es un privilegio enorme demostrar que has sido uno de los mejores durante toda la competición. Al estar tan cerca una cosa de la otra, quizá se valore menos ahora, pero muchas veces estás viviendo tantos éxitos seguidos que no alcanzas a apreciarlos hasta pasado un tiempo. Habrá que valorarlo con perspectiva.

-En la preparación de esta Final Six, a nivel baloncestístico, ¿cuál está siendo su mayor reto? ¿Está ya todo inventado en su Casademont de este año o se guarda alguna carta?

-Hemos guardado cosas. Llevamos semanas preparando este partido y entrenando situaciones que no hemos utilizado en los dos o tres últimos encuentros precisamente para hacerlo ahora. Siempre nos guardamos detalles; nada que choque con nuestra filosofía de juego ni con nuestra disciplina, pero sí hay aspectos tácticos que los entrenadores podemos ir añadiendo para situaciones nuevas.

El cuadro

-El Landes es el primer escollo.

-Espero un partido igualado. Creo que somos dos de los equipos que más han demostrado ser más equipo durante estos meses de competición. Quizá no tenemos tres o cuatro grandes estrellas por encima del resto, pero sí hemos demostrado una identidad colectiva muy fuerte, y eso nos ha llevado lejos. Los dos partidos anteriores fueron muy igualados: ganamos allí, en una cancha muy complicada; luego perdimos aquí, aunque nos llevamos el average por un punto. Ambos equipos han disputado partidos importantes. Quizá nosotros hemos firmado algunas gestas más heroicas, con grandes remontadas, pero al final hemos demostrado ser dos equipos muy sólidos. Va a ser complicado.

-El gran favorito, Fenerbahce, está en el otro lado del cuadro. Llegar a una final de Euroliga son palabras mayores, pero tampoco parece una locura, ¿no?

-No es una locura en el sentido de lo que le decía antes: no creo que lo que queda por delante sea más difícil de lo que hemos hecho ya. Hemos conseguido cosas muy difíciles y no creo que lo que queda sea más complicado. Puede que no lo logremos, claro, pero también puede que sí.

-¿Cómo ve a Mariona?

-Creo que tiene algo dentro que le hace querer estar ahí, que le permite sobreponerse a cualquier problema físico, enfermedad o momento complicado. Estos escenarios te ayudan a sacar factores que ni siquiera sabes que tienes dentro, y ella los saca. Eso le permite estar por encima de sus rivales y creo que tiene mucho de eso. Lo ha demostrado este año, por ejemplo en el partido de Brno.

-¿Y a Carla Leite? Se le ha visto algo ofuscada últimamente.

- Es una jugadora que compite muy bien y estos partidos están hechos para jugadoras que saben competir, y ella lo tiene. Volvemos a lo que decía antes: es un momento de la temporada en el que hay mucho revuelo extradeportivo, y cómo gestionen eso las jugadoras puede afectar a su rendimiento, quizá no en esta Final Six, pero sí en partidos, entrenamientos o en el día a día. Es algo normal y forma parte de cómo está cambiando el panorama del baloncesto femenino. Pero creo que todas las jugadoras tienen esta Final Six en mente y saben que quieren competir al máximo, con la cabeza puesta al cien por cien en esto, sea Carla o cualquier otra.

-¿Qué ambiente espera en el Príncipe Felipe?

-Espero un ambiente de fiesta. Es verdad que es nuestro campo y nuestra gente, pero el ruido va a ser diferente. No será como en un partido normal en el que solo anima Zaragoza. Habrá aficionados de otros clubes, habrá mucha gente de Basket Landes, así que el ambiente será distinto aunque el escenario sea el mismo. Es algo para lo que estamos preparadas, habrá que saber gestionarlo.

-Para acabar, ¿cuál es el mensaje que más ha repetido en los últimos días y horas dentro del vestuario?

Que confíen, que estamos preparadas. Lo hemos demostrado desde el primer día, desde la vuelta de Brno, que somos capaces de hacer cosas grandes. Lo hicimos en el primer grupo, en el segundo para meternos, lo hicimos en el playoff. Simplemente hay que seguir ese camino. Estamos disfrutando, estamos muy bien, estamos preparadas. Y algo que repito mucho es que lo que queda por delante no es más difícil que lo que ya hemos hecho. Por eso hay que confiar, saber que estamos preparadas y salir a por ello.