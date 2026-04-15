La Final Six de la Euroliga en Zaragoza, en directo: última hora, partidos y ambiente

El Casademont Zaragoza sueña con el título

El Casademont Zaragoza ejercerá de anfitrión de la Final Six con el sueño de poder levantar el título de la Euroliga. Las de Carlos Cantero tienen el complicadísimo reto de enfrentarse al Basket Landes este miércoles en el Príncipe Felipe (20.30 horas) en los cuartos de final. Un conjunto francés que estará apoyado por aproximadamente mil aficionados que viajan desde Aquitania. En caso de victoria, el conjunto aragonés se mediría en semifinales con el Galatasaray.

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