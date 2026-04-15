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La Final Six de la Euroliga en Zaragoza, en directo: última hora, partidos y ambiente
El Pabellón Príncipe Felipe acoge por segundo año consecutivo la cita más importante del baloncesto femenino en Europa
El Casademont Zaragoza ya ha salido del hotel y está camino del Príncipe Felipe, donde se prevé su llegada en torno a las 18.30
El Casademont Zaragoza sueña con el título
El Casademont Zaragoza ejercerá de anfitrión de la Final Six con el sueño de poder levantar el título de la Euroliga. Las de Carlos Cantero tienen el complicadísimo reto de enfrentarse al Basket Landes este miércoles en el Príncipe Felipe (20.30 horas) en los cuartos de final. Un conjunto francés que estará apoyado por aproximadamente mil aficionados que viajan desde Aquitania. En caso de victoria, el conjunto aragonés se mediría en semifinales con el Galatasaray.
Puedes leer la previa del partido en el siguiente enlace.
Segundo estirón en el marcador del Spar Girona, que esta vez sí consigue mantener su ventaja para marcharse al descanso con la máxima diferencia en el marcador: 39-28 frente al Umana Reyer Venezia. Coulibaly lidera al conjunto catalán con 11 puntos y 6 rebotes.
Finaliza el primer cuarto con empate a 19 entre el Spar Girona y el Reyer Venezia. Había pegado un primer estirón el conjunto catalán pero ha respondido bien el italiano.
Ya está en marcha la competición en el Príncipe Felipe. El Spar Girona y el Reyer Venezia buscan un sitio en las semifinales, donde les espera el Fenerbahce. Máxima igualdad en los primeros minutos.
El Fenerbahce, favorito a alzarse con el título de la Euroliga
El Fenerbahce es el equipo a batir en la final Six de la Euroliga y el gran favorito a coger el relevo de campeón de Europa que el año pasado se llevó el Praga. El Casademont Zaragoza, el Basket Landes, el Galatasaray, el Umana Reyer Venezia y el Spar Girona intentarán evitarlo.
El conjunto turco ya está clasificado para las semifinales donde se enfrentará el próximo viernes en horario por definir al ganador de la eliminatoria entre el Spar Girona y el Venezia.
Zaragoza respira baloncesto europeo por segundo año consecutivo
Zaragoza ya respira baloncesto europeo. El Pabellón Príncipe Felipe acoge desde hoy hasta el próximo domingo los primeros partidos de la Final Six de la Euroliga. La Fan Zone instalada junto al recinto ya recibe a los aficionados del Spar Girona y Umana Reyer Venezia, los dos equipos que disputarán el primer choque de semifinales a partir de las 17.30 horas.
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