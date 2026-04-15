Horarios de todos los partidos de la Final Six de la Euroliga en el Príncipe Felipe de Zaragoza: cuartos, semifinales y gran final
El Príncipe Felipe de la capital aragonesa acoge por segundo año consecutivo la Final Six de la Euroliga femenina, donde Casademont Zaragoza busca el título frente a equipos como el Fenerbahce o el Galatasaray
Zaragoza acoge desde este miércoles el mayor evento del baloncesto femenino. Casademont Zaragoza, Basket Landes, Galatasaray, Umana Reyer Venezia, Spar Girona y Fenerbahce buscan alzarse con el máximo título continental en un Príncipe Felipe, que acoge por segundo año consecutivo la final Six de la Euroliga. Las de Carlos Cantero sueñan con coger el relevo del Praga, campeón del año pasado, y su presencia en la competición hizo disparar la venta de abonos, que se agotaron 48 horas de confirmar su presencia.
Se esperan asistencias de récord en el pabellón zaragozano para ver los mejores partidos de baloncesto femenino en toda Europa. Hay más de 10.000 abonos vendidos, 3.500 son de fuera de Zaragoza y se espera la presencia de más de mil aficionados del Landes, rival del Casademont Zaragoza en los cuartos de final de la competición. Cabe recordar que la mayor entrada del año pasado en el Príncipe Felipe se dio en las semifinales entre el Valencia-Mersin cuando hubo 4.600 asistentes.
Todavía no se conocen todos los horarios
La Final Six de la Euroliga todavía no tiene los horarios definidos de todos los partidos de la competición ya que todavían faltan por fijarse las semifinales. Lo que sí se sabe desde hace semanas es la distribución de los encuentros que se jugarán en miércoles (cuartos de final), viernes (semifinales) y domingo (tercer y cuarto puesto y final). Cada día habrá dos encuentros en dos horarios diferentes.
El primer partido de la competición lo disputarán este miércoles en el Príncipe Felipe el Spar Girona y el Umana Reyer Venecia a las 17.30 horas. El ganador de esta eliminatoria se enfrentará en semifinales el viernes al Fenerbahce, clasificado directamente para esta fase junto al Galatasaray, en un horario todavía por definir.
El Casademont Zaragoza también estrenará participación en la final Six de la Euroliga el miércoles jugando contra el Basket Landes, un equipo con gran apoyo llegado desde Francia a la capital aragonesa en las últimas horas. Aunque todavía no es oficial, si las de Carlos Cantero logran el billete para semifinales se medirán al Galatasaray en principio a las 20.30 para tener mejor entrada en el Pabellón Príncipe Felipe. Si caen derrotadas, será la semifinal del Fenerbahce, favorito a alzarse con el título, la que se quede con mejor horario.
El partido por el tercer y cuarto puesto se disputará el domingo a las 17.00 horas y la gran final a las 20.00 horas. Los partidos de cuartos de final se podrán ver en España por Movistar, Mediaset Infinity. Además, las televisiones autonómicas tendrán en directo los partios de sus equipos. Los del Casademont se verán en Aragón TV y los del Girona en TV3. Todos los partidos se podrán ver en directo en el canal de YouTube Euroleague Women.
Horarios de los partidos de la Final Six
Cuartos de final
- Spar Girona-Umana Reyer Venezia (Miércoles, 17.30 horas)
- Basket Landes-Casademont Zaragoza (Miércoles, 20.30 horas)
Semifinales
- Galatasaray-Basket Landes/Casademont Zaragoza (Viernes, por definir)
- Fenerbahce-Spar Girona/Umana Reyer Venezia (Viernes, por definir)
Tercer y cuarto puesto
- Perdedor Semifinal 1-Perdedor Semifinal 2 (Domingo, 17.00 horas)
Final
- Ganador Semifinal 1-Ganador Semifinal 2 (Domingo 20.00 horas)
- El mayor outlet urbano de España abre una nueva tienda en el centro de Zaragoza
- El 'caso Soberón' acentúa el drama de la delantera del Real Zaragoza
- Ramón García, Jordi Hurtado, Sandra Barneda y Carmen Alcayde 'fichan' por Aragón TV
- De una jugadora de millones de euros a la incansable capitana del Casademont Zaragoza: las estrellas de la Final Six de la Euroliga
- Paso clave para dos infraestructuras estratégicas para Zaragoza: varias empresas interesadas en diseñar el puente de Valdefierro y el macroparque de Arcosur
- Adiós a otra librería en Zaragoza: una sangría que no cesa
- Un famoso restaurante de carretera aragonés horroriza al influencer Cocituber: “Está malo no, lo siguiente”
- Bazdar, Pau Sans y Kosa, tres cesiones productivas y con minutos