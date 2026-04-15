Horarios de todos los partidos de la Final Six de la Euroliga en el Príncipe Felipe de Zaragoza: cuartos, semifinales y gran final

Zaragoza acoge desde este miércoles el mayor evento del baloncesto femenino. Casademont Zaragoza, Basket Landes, Galatasaray, Umana Reyer Venezia, Spar Girona y Fenerbahce buscan alzarse con el máximo título continental en un Príncipe Felipe, que acoge por segundo año consecutivo la final Six de la Euroliga. Las de Carlos Cantero sueñan con coger el relevo del Praga, campeón del año pasado, y su presencia en la competición hizo disparar la venta de abonos, que se agotaron 48 horas de confirmar su presencia.

Se esperan asistencias de récord en el pabellón zaragozano para ver los mejores partidos de baloncesto femenino en toda Europa. Hay más de 10.000 abonos vendidos, 3.500 son de fuera de Zaragoza y se espera la presencia de más de mil aficionados del Landes, rival del Casademont Zaragoza en los cuartos de final de la competición. Cabe recordar que la mayor entrada del año pasado en el Príncipe Felipe se dio en las semifinales entre el Valencia-Mersin cuando hubo 4.600 asistentes.

Las jugadoras del Praga celebran su victoria frente al Mersin en la final de la Euroliga del año pasado en Zaragoza / RUBEN RUIZ / EPA

Todavía no se conocen todos los horarios

La Final Six de la Euroliga todavía no tiene los horarios definidos de todos los partidos de la competición ya que todavían faltan por fijarse las semifinales. Lo que sí se sabe desde hace semanas es la distribución de los encuentros que se jugarán en miércoles (cuartos de final), viernes (semifinales) y domingo (tercer y cuarto puesto y final). Cada día habrá dos encuentros en dos horarios diferentes.

El primer partido de la competición lo disputarán este miércoles en el Príncipe Felipe el Spar Girona y el Umana Reyer Venecia a las 17.30 horas. El ganador de esta eliminatoria se enfrentará en semifinales el viernes al Fenerbahce, clasificado directamente para esta fase junto al Galatasaray, en un horario todavía por definir.

Una jugadora del Mersin intenta anotar a canasta en la final del año pasado en el Príncipe Felipe / RUBEN RUIZ / EPA

El Casademont Zaragoza también estrenará participación en la final Six de la Euroliga el miércoles jugando contra el Basket Landes, un equipo con gran apoyo llegado desde Francia a la capital aragonesa en las últimas horas. Aunque todavía no es oficial, si las de Carlos Cantero logran el billete para semifinales se medirán al Galatasaray en principio a las 20.30 para tener mejor entrada en el Pabellón Príncipe Felipe. Si caen derrotadas, será la semifinal del Fenerbahce, favorito a alzarse con el título, la que se quede con mejor horario.

El partido por el tercer y cuarto puesto se disputará el domingo a las 17.00 horas y la gran final a las 20.00 horas. Los partidos de cuartos de final se podrán ver en España por Movistar, Mediaset Infinity. Además, las televisiones autonómicas tendrán en directo los partios de sus equipos. Los del Casademont se verán en Aragón TV y los del Girona en TV3. Todos los partidos se podrán ver en directo en el canal de YouTube Euroleague Women.

Las jugadoras del Casademont Zaragoza celebran su billete a la final Six / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Horarios de los partidos de la Final Six

Cuartos de final

Spar Girona-Umana Reyer Venezia (Miércoles, 17.30 horas)

Basket Landes-Casademont Zaragoza (Miércoles, 20.30 horas)

Semifinales

Galatasaray-Basket Landes/Casademont Zaragoza (Viernes, por definir)

Fenerbahce-Spar Girona/Umana Reyer Venezia (Viernes, por definir)

Tercer y cuarto puesto

Perdedor Semifinal 1-Perdedor Semifinal 2 (Domingo, 17.00 horas)

Final