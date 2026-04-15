La previa del Casademont Zaragoza-Basket Landes: ¿Y si (la Euroliga) cae aquí?

Uno de los anuncios más famosos de la Lotería de Navidad de los últimos años fue uno que decía... ¿y si cae aquí? La creación del Casademont Zaragoza ya es suficiente premio para la ciudad, que ha visto como el baloncesto femenino ha despegado en un lustro hasta tal punto que quizá ya solo el Real Zaragoza está por delante en términos de seguimiento. Pero es que lo que está en juego esta semana en la capital aragonesa es, ni más ni menos, que ‘el Gordo’. Las de Cantero están a solo tres partidos de ganar la Euroliga y lo pueden hacer en su casa, el Príncipe Felipe. El perfecto final del cuento ya está escrito, ahora son ellas la que tienen que intentarlo hacer realidad.

Cuadro de enfrentamientos de la Final Six. / EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Aunque no sería justo equiparar ganar la mejor competición de Europa con la lotería. Porque eso es al fin y al cabo es un sorteo y lo que ha tenido que pelear el Casademont (desde la remontada en la fase previa ante el Brno hasta el Play In ante el campeón Praga) es merecimiento puro. De hecho, el camino no ha podido ser más complicado y, en muchos momentos, la suerte ha sido esquiva con las zaragozanas, pero en un ejercicio de resistencia encomiable el equipo logró el que era el gran objetivo de la temporada, llegar a esta Final Six.

Ojalá la fortuna, que juega un papel siempre determinante en este tipo de torneos tan cortos, acompañe al Casademont en lo que puede ser un combate tras otro hasta tocar con las manos el trofeo. Pero para que la guerra continúe, lo obligatorio es ganar la primera batalla. Y el rival no es, ni mucho menos, moco de pavo. Para que se hagan una idea, el equipo francés es, junto al todopoderoso Fenerbahce, el único que ha podido vencer durante la Euroliga a los otros cinco que se dan cita en Zaragoza esta semana. Como para confiarse. Esa estadística dice que las galas también vencieron al Casademont Zaragoza. Para colmo, el Landes lo hizo en el mismo escenario en el que se va a disputar hoy el partido, el Príncipe Felipe. Eso sí, las de Cantero también saben lo que es hincarle el diente a las francesas, ya que consiguieron superarlas en su cancha en el primer choque europeo del curso.

Entrenamiento del Basket Landes este martes en el pabellón Príncipe Felipe. / Jaime Galindo

Aunque lo de hoy es otra cosa. De poco valen los antecedentes ante un encuentro que es, para ambos clubs, uno de los más importes de su historia. La sensación generalizada es que puede pasar cualquier cosa, aunque las sensibles bajas con las que llega el combinado galo, sumado al factor Príncipe Felipe (en el que habrá, eso sí, alrededor de mil aficionados del Landes) hacen que el Casademont sea, por milímetros, el favorito, pero tendrán que demostrar las aragonesas que no se conforman con haber llegado. Que ellas quieren ganar o, al menos, quedarse lo más cerca posible de ganar un torneo en el que, por verlo con perspectiva, hace pocos años el club no se imaginaba ni jugar.

Pues llegar hasta su desenlace es lo que han conseguido un grupo de 12 jugadoras que, para alivio de Carlos Cantero, han llegado sanas y salvas a esta semana mágica a pesar de todo lo que han tenido que sudar para tener la oportunidad de ganar la Euroliga en su hogar. Porque si ya llegar a una Final Six es un hito histórico, poder jugarla en tu casa, en tu pabellón y con tu gente es, directamente, una locura. Algún hueco en la grada ha habido que dejar a los rivales, pero se calcula que alrededor de 8.000 gargantas empujarán al Casademont Zaragoza hacia lo desconocido. Lo que ocurra a partir de hoy en el Felipe quedará en la memoria colectiva. Ojalá que el equipo aragonés consiga que esos recuerdos sean lo más felices posibles. La suerte está echada.