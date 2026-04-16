Carla Leite se apunta para disputar el Casademont Zaragoza-Galatasaray de la Euroliga

El Casademont Zaragoza disputa este viernes las primeras semifinales de la Euroliga de su historia y nadie se lo quiere perder. Tampoco Carla Leite, cuya participación en el partido de cuartos de final frente al Landes quedó reducida a la mínima expresión al llevarse un codazo en el pómulo izquierdo que le obligó a salir de la pista ensangrentada para que pudieran suturarle la herida.

La exterior gala acudió al hospital tras el encuentro y se descartó una lesión grave. Este jueves ya se le ha podido ver junto a sus compañeras en el exterior del hotel de concentración del equipo y en el entrenamiento del conjunto de Carlos Cantero. Su participación no es segura al cien por cien y, en parte, dependerá de cómo evolucione en las próximas horas, pero en cualquier caso la voluntad de Carla Leite es estar disponible para el técnico.

Cuando quedaban 59 segundos para el final del primer cuarto, Carla Leite recibió un codazo involuntario de una rival en la pelea por el rebote defensivo que le obligó a salir de la pista sangrando abundantemente por la cara, por debajo del ojo izquierdo. Las lágrimas de la francesa conmovieron al pabellón y espolearon al equipo, que tocó a rebato y empezó a dominar con mayor claridad el partido.

En una acción ofensiva del Basket Landes, Leite acudió hasta en dos ocasiones a por el rebote defensivo, llevándose un codazo involuntario de Sixtine Macquet en el segundo intento. Los colegiados revisaron la acción por si podía haber falta antideportiva, pero finalmente consideraron que no había nada punible en la acción de Macquet. De hecho, lo que señalaron fue falta de la propia Leite y un 2+1 a favor del Landes.

La francesa fue atendida durante unos minutos sobre el parquet del Príncipe Felipe y posteriormente trasladada a la zona de vestuarios, donde se procedió a suturarle la herida. En el descanso Leite regresó al banquillo, haciendo gestos de que se sentía mareada y aplicándose hielo en la cabeza. Completó el calentamiento y hubiera estado disponible para ingresar en la pista, pero Carlos Cantero explicó después que prefirió no correr riesgos con ella.