El Casademont Zaragoza U22 busca afianzar sus buenas sensaciones en Manresa

El Casademont Zaragoza U22 afronta este viernes, a las 16.30 horas, su último compromiso de la fase regular de la Liga U con la tranquilidad de haber cumplido ya el objetivo del curso, pero con la ambición intacta. El conjunto rojillo visita el pabellón Nou Congost para medirse a Baxi Manresa en un duelo que servirá como cierre antes de encarar el gran reto de la Final a Seis.

El equipo dirigido por Jorge Serna llega en una dinámica muy positiva tras firmar una valiosa victoria en la última jornada frente al Real Madrid, un triunfo que certificó matemáticamente la clasificación para la Final a Seis de la Liga U22. Con los deberes hechos y mostrando una línea ascendente en su juego, finalizará la fase regular en una meritoria tercera posición, reflejo del trabajo constante y la evolución del grupo a lo largo de la temporada.

Por su parte, el Manresa afronta el encuentro situado en la penúltima posición de la tabla. Sin embargo, el conjunto catalán llega sin presión clasificatoria, ya que tiene asegurada su permanencia en el grupo al haber ganado el average a Joventut Badalona, actual colista.

El Casademont Zaragoza quiere cerrar esta fase regular con una victoria que refuerce sensaciones y mantenga la inercia positiva antes del desafío decisivo. Un último paso para seguir creciendo y llegar en el mejor momento a la lucha por el título.

En este sentido, el Casademont Zaragoza U22 se ha consolidado como un gran equipo de cantera durante una segunda fase de la competición de auténtico mérito. En el Grupo A del campeonato, el conjunto aragonés tiene asegurada la tercera plaza de forma matemática, superado únicamente por los dos grandes filiales del baloncesto español: FC Barcelona y Real Madrid, al que se impuso en la última jornada.

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El balance hasta el momento, antes de disputar la última jornada, es de 8 victorias y 5 derrotas en los 13 encuentros celebrados. Además, la diferencia de puntos también da fe del equilibrio logrado por Jorge Serna en un filial de un equipo en verdaderos apuros en Liga ACB. Con los mismos 1.035 puntos a favor y en contra, el Casademont es el único de ambos grupos con un balance de 0.