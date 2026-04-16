Cita a ciegas con la bestia: así es el Galatasaray, rival del Casademont Zaragoza en semifinales de la Euroliga

Llega el segundo día de competición para el Casademont Zaragoza en esta aventura que está siendo su primera fase final de una Euroliga y, como no podía ser de otra forma en la máxima competición continental de baloncesto femenino, vuelve a subir el nivel. El conjunto rojillo dejó en los cuartos una imagen de apisonadora ante todo un Basket Landes, bicampeón nacional de Francia al que no dio prácticamente opciones.

No obstante, en semifinales, le espera otro monstruo, uno de mayor tamaño que el conjunto galo. Se trata del Galatasaray, todo un gigante del baloncesto turco cuyo talento ha quedado eclipsado en los últimos años por el único equipo de Europa que podía hacerlo, el otro club otomano en la Final Six: el Fenerbahce.

A la sombra del favorito para llevarse el trofeo del campeonato continental a casa, el Galatasaray ha quedado segundo en Liga turca, con un balance de 17 victorias y 3 derrotas, y perdió en la final de los playoffs ante el mismo Fenerbahce. Por si fuera poco, el cuadro dirigido por Ekrem Memnun cayó también en la final de la Copa nacional, ante el mismo contendiente que se ha hecho con la Liga regular.

Awak Kuier disputa un balón con una jugadora del Praga durante un partido de Euroliga. / FIBA

En este sentido, el baloncesto turco ha desembarcado en la capital aragonesa para eclipsar una Final Six con sendas clasificaciones directas a los partidos de semis por parte de ambos equipos. El Fenerbahce llega al Príncipe Felipe para hacer honor a su leyenda en su debut ante el Girona, a las 17.30 horas. Sin embargo, su igualmente temible hermano pequeño viene con cualidades y armas suficientes para no quedarse de nuevo a las puertas.

El talento es algo que rezuma en gran parte del vestuario otomano. Jugadoras como Dorka Juhasz o Awak Kuier, líderes de su equipo en anotación, con promedios de 13.4 y 12.8, respectivamente, así como en eficiencia, con medias en ambos casos que superan los 17 puntos, y en rebotes (8.1 y 7.8) convertirán el trabajo de Cantero en todo un rompecabezas durante el encuentro.

Dorka Juhasz, con el balón en las manos durante el partido de clasificación ante el Landes. / FIBA

De hecho, algunas jugadoras, incluso, llevan en la sangre el gen competitivo, tal y como ocurre con Teja Oblak, hermana del dotado guardameta del Atlético de Madrid. Además, Teja, que actúa como base y como escolta de su equipo, es la máxima asistente de la plantilla en la competición, con un promedio de 4.4 por choque.

Pero no solo de individualidades vive el Galatasaray. El conjunto turco es temido en Europa por poseer uno de los mejores juegos corales de toda la Euroliga. Con el factor cancha como uno de sus mayores argumentos, el Casademont Zaragoza tendrá delante a un equipo que se centra en proteger el aro y en dominar durante largos tramos del juego con parciales rompedores.

A estas capacidades en el aspecto táctico se suma el tremendo potencial físico del rival, combinado con una rotación amplia como otra de sus grandes virtudes. Aun así, entre sus puntos débiles aparece la dependencia en ocasiones de la implicación sus grandes estrellas, algo que las de Carlos Cantero tendrán que aprovechar a través de una defensa firme y con pocas concesiones.