El Fenerbahce, gran favorito al título de la Euroliga, entra en acción frente al Spar Girona

El Fenerbahce, candidato número uno a hacerse con el título de campeón de la Euroliga, entra en acción en la Final Six de Zaragoza este viernes disputando la primera semifinal del torneo frente al Spar Girona (17.30 horas). El conjunto otomano, que dirige el seleccionador español Miguel Méndez, llega a la capital aragonesa con una constelación de estrellas a la que, si fuera poco, se ha unido expresamente para esta cita Breanna Stewart.

La estrella de la WNBA se suma a las Meesseman, Williams, Rupert, McBride o Allemand, algunas de las mejores jugadoras del mundo y del continente que llegan dispuestas a conquistar la tercera corona para el club turco después de las conseguidas en 2023 y 2024. El curso pasado el Praga les impidió el triplete. Están en Zaragoza, además, con los deberes hechos en Turquía, donde se han proclamado campeonas de Liga sin perder un solo partido. De hecho, en toda la temporada solo han caído una vez y fue contra el Landes. El Casademont Zaragoza estuvo muy cerca de conseguirlo...

Stewart viene para ayudar a levantar otro título europeo como ya hizo en 2023, mientras que Meesseman compite por entrar en el olimpo de la competición y convertirse en la jugadora con más títulos de la historia. Ahora mismo empata a seis entorchados con Alba Torrens, Natalia Vieru y Diana Taurasi, pero nunca nadie ha acumulado siete.

Enfrente tendrá a un Spar Girona que, pese a las bajas, solventó con autoridad su duelo de cuartos de final ante el Umana Reyer Venezia. El conjunto catalán nunca había pasado de cuartos de final, así que haga lo que haga ya será histórico, pero el cuadro de Roberto Íñiguez no quiere ser un convidado de piedra a la fiesta de nadie. Al contrario, ya ha demostrado su calidad y su nivel competitivo y querrá hacer lo mismo ante el Fenerbahce.