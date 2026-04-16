Joan Plaza, entrenador del Casademont Zaragoza: "No es suficiente con el porcentaje de victorias en casa, hemos de ganar en la carretera"

El Casademont Zaragoza afronta este sábado (20.00 horas) otro duelo directo por la permanencia en Liga ACB ante otro de los rivales de la zona baja. Los rojillos se miden al Gran Canaria a domicilio, aunque Joan Plaza advierte de que les servirá a los aragoneses con el porcentaje de triunfos obtenidos como local. “Puede ser el 66% de victorias en casa desde que yo he llegado. No es suficiente, hemos de ganar en la carretera”, ha afirmado el entrenador tras el entrenamiento de este jueves.

Aun así, no será nada fácil para un Casademont que ha vencido tres duelos a domicilio esta temporada y ninguno de ellos con el técnico catalán en los banquillos. “Son partidos de enjundia. Es decir, hemos de ser serios, capaces de entender cuáles son nuestras limitaciones, cuáles van a ser sus fortalezas, minimizarlas todo lo que podamos, pero sabiendo que jugamos contra un rival que como nosotros está con el agua en el cuello”, asegura.

En este sentido, reconoce Plaza que la urgencia del Gran Canaria es prácticamente la misma. “Es un equipo que está en las condiciones que estamos nosotros, con problemas, pero que han cambiado el entrenador, eso les va a generar otra dinámica a buen seguro, pero nosotros queremos seguir siendo fieles al estilo que estamos logrando implementar poco a poco, muy lentamente”, valora.

Joan Plaza, junto a sus jugadores durante un tiempo muerto en el Casademont Zaragoza-Lleida. / Jaime Galindo

El entrenador, con su segunda victoria el pasado fin de semana, empieza a ver brotes verdes en el trabajo de estos dos meses. “Los chicos están cada vez más convencidos de la estructura que se les ha dado, tanto ofensiva como defensiva. Queremos plasmarlo ahí aun sabiendo que es un rival muy duro. Por ello no quiere que la buena dinámica se rompa ahora, aunque es consciente de que el Gran Canaria buscará lo mismo “Ojalá podamos enlazar dos o tres victorias, pero sabemos también que jugamos con un rival que está como nosotros”.

Además, el conjunto isleño tendrá una nueva oportunidad como local la próxima semana en una jornada en la que el Casademont descansará. Luego tiene otro partido contra Girona en casa, nosotros no jugamos la semana siguiente que a estas alturas es un hándicap no poder jugar este partido contra Bilbao”. Aun así, Plaza se centra en llevar a término sus cuentas: “En cualquier caso, sigo pensando que si somos capaces de enlazar dos victorias, podemos sacar hasta una tercera llegado el caso. Pero el camino se hace andando y no hablando”, subraya.

Joan Plaza da indicaciones a sus jugadores durante el partido de Liga ACB ante el Lleida en el Príncipe Felipe. / Jaime Galindo

Todo ello, con el parte médico dando problemas: “La semana ha ido regular en cuanto a efectivos. Ha habido varios jugadores más tocados de lo que esperábamos, pero cero quejas. Llegamos mañana con los que hemos de llegar, excepto DJ (Stephens) que seguro que no estará ni Trae (Bell-Haynes) que tampoco. Jaime estará entre algodones y el resto de problemas que hemos tenido, hemos ido solventándolos y llegaremos con buena forma”.

El ala-pívot español “no ha acabado ningún entreno”, por lo que será duda hasta el último momento. “En algún entreno ha hecho 10 minutos, no sé si ayer hizo 15. Hoy ha intentado acabar, no ha podido”. Pese a ello, Joan Plaza destaca por encima de todo “el nivel de compromiso que ha demostrado y ya no solo jugando lesionado, infiltrado como jugó el otro día, sino esta semana entrenando”, algo que no se ve en todos los deportistas: “Otros jugadores, a la que tuvieran un golpe, un mal síntoma o un poquito de fiebre, pararían. Él no lo ha hecho y es un gran ejemplo para el perfil de jugador que se ha de tener siempre en una ciudad como Zaragoza”.

Así, la clave para que el Casademont Zaragoza pueda ganar a “un rival herido que va a jugar duro” estará en continuar progresando en los aspectos más importantes. “Todas esas pérdidas de balones que ahora no estamos teniendo, ese porcentaje de tres, nuestra velocidad, incluso en aspectos defensivos se van a consolidar cuando llevemos más partidos”. Todo ello, apelando al factor humano: “No jugamos con robots, sino con personas que tienen unos sentimientos, una capacidad de sufrimiento y una resiliencia que es la que queremos tener en el partido del sábado en Gran Canaria”.

Por último, se ha acordado del gran momento de la sección femenina del club y del gran logro que supone el lleno del Príncipe Felipe en el choque de cuartos de la Euroliga. “Felicitar a las chicas por el partido de ayer, extraordinario, gran actitud. La ciudad de Zaragoza apoyando con 10.000 personas es un fenómeno increíble y ojalá se pueda seguir produciendo y nosotros nos ganemos el respeto para hacerlo en un futuro”.