Ornella Bankolé, del Casademont Zaragoza, candidata a mejor jugadora de los cuartos de final de la Euroliga

El Casademont Zaragoza hizo un magnífico partido frente al Basket Landes para dar un paso más en su carrera hacia el éxito y clasificarse para las primeras semifinales de la Euroliga de su historia. La defensa planteada por Carlos Cantero y su cuerpo técnico fue clave en la victoria, al dejar al conjunto galo en tan solo 53 puntos anotados, mientras que en la parcela ofensiva brillaron especialmente dos jugadoras francesas, Aminata Gueye y, sobre todo, Ornella Bankolé.

La Euroliga ha destacado precisamente a Bankolé, que es una de las cinco candidatas a mejor jugadora de los cuartos de final. Las otras cuatro son Mariam Coulibaly y Juste Jocyte, del Spar Girona, Murjanatu Musa, del Basket Landes, e Ivana Dojkic, del Umana Reyer Venezia. Los aficionados pueden votar por su favorita en la página web de la competición.

Bankolé acertó los cuatro triples de cuatro intentos y anotó 16 puntos, además de capturar 4 rebotes y robar 3 balones, liderando al Casademont Zaragoza en su histórico triunfo frente al Landes.

Las dos jugadoras del Spar Girona, Coulibaly y Jocyte, también brillaron en el triunfo de su equipo frente al Venezia. Coulibaly firmó un impresionante doble-doble con 19 puntos y 15 rebotes para 25 créditos de valoración, mientras que la lituana aportó 18 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias.

Murjanatu Musa fue la mejor jugadora del Landes con 19 puntos y 8 rebotes pero la actuación de la nigeriana no fue suficiente ante la fuerza del Casademont. Por último, Ivana Dojkic sumó 19 puntos, 5 asistencias y 2 rebotes durante el intento de remontada del Venezia ante el Girona.