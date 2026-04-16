La presidenta del Basket Landes califica al público del Casademont Zaragoza de "patético y vergonzoso"

Audrey Lacroix, presidenta del Basket Landes, criticó duramente la actitud de los aficionados del Casademont Zaragoza al descanso del partido de cuartos de final de la Euroliga entre ambos clubs. Un partido en el que no se produjo ni un solo incidente de público, en el que se batió el récord de asistencia en Zaragoza en un partido de Euroliga y en el que el mayor enfado de la grada, con 10.828 personas, se produjo cuando Carla Leite se llevó un codazo fortuito al final del primer cuarto que provocó una herida debajo del pómulo a la francesa y que, para colmo, se saldó con falta de la jugadora del Casademont.

Ataviada con la bufanda del club, Lacroix atendió al descanso del partido a la televisión France 3 Aquitaine, la cadena que retransmitió el partido para la región francesa, y criticó con dureza a la afición de Zaragoza: «Francamente, son un público patético y vergonzoso, contrario a los valores del deporte. Es deplorable que la FIBA organice partidos aquí. Durante toda la primera mitad, fuimos objeto de abucheos y gestos obscenos, incluso nosotros, los entrenadores», aseguró Lacroix.

El partido se desarrolló con normalidad hasta el final, con la grada, mayoritariamente roja, animando a sus jugadoras y festejando el éxito que supuso alcanzar las primeras semifinales europeas de la Euroliga en la historia del club. El Landes desplazó a más de mil aficionados, convirtiéndose en la segunda afición más numerosa dentro del Príncipe Felipe.

Tras el partido, la entrenadora del Basket Landes, Julie Barennes, fue cuestionada por esas declaraciones de la presidenta, de las que se desmarcó por completo. "No escuché nada de lo que decía la gente en el estadio. No podemos controlar eso. Es fantástico jugar en un estadio lleno; es genial para el baloncesto femenino. Sin duda, hizo el partido más difícil, pero debemos valorarlo. Si hubo insultos, eso es inaceptable", indicó.