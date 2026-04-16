Cómo ver el Casademont Zaragoza-Galatasaray en el Príncipe Felipe si te has quedado sin entrada

El Casademont Zaragoza va a disputar este viernes las semifinales de la Euroliga frente al Galatasaray turco, duelo para el que ya están todos los abonos vendidos y apenas quedan unas pocas entradas disponibles que pueden adquirirse online y en las taquillas del Príncipe Felipe desde hora y media antes de que comiencen los partidos.

No obstante, existe otra manera de vivir el encuentro en el pabellón zaragozano sin entrada para el interior. Y es que la organización ha provisto una Fan Zone con pantallas gigantes donde puede seguirse también la competición en directo. El lugar ideal para que los aficionados puedan vivir juntos una noche histórica si no han podido hacerse con una localidad para el partido que dará comienzo a las 20.30 horas.

En la zona hay barras con comida y bebidas, stands de los patrocinadores, una tienda donde comprar los productos oficiales de la Final Six, juegos con canastas y el león garganchón para los más pequeños y un escenario donde se proyectan los partidos y, además, hay actuaciones en directo entre el primer y el segundo duelo de cada jornada.

Este viernes a las 19.15 horas quien subirá al escenario será Modelo, otro grupo zaragozano de pop-rock que solo cuenta con un batería y un vocalista. Hotel de Marte fue la banda que abrió el fuego este miércoles en los cuartos de final.

El sábado no hay partidos pero sí actividad en la Fan Zone. La barra y las tiendas se abrirán a las 18.00 horas y a las 19.00 actuará un clásico del panorama musical aragonés, los ejeanos Tako. A las 20.00 horas será el turno de Sho-Hai a los CDs más ElMomo como invitado especial y, a las 21.00, hará bailar a los aficionados DJ Erik Romero. A las 22.00 se cerrará la Fan Zone.

El domingo será el último día, en el que Zaragoza coronará a un nuevo campeón de Europa. La Fan Zone se abrirá a las 15.00 horas, a las 17.00 se retransmitirá el partido por el tercer puesto y a las 18.45 pondrá el ritmo Ziro, una banda zaragozana de seis músicos con un sonido singular caracterizado por el uso de la flauta travesera. A las 20.00 horas se podrá seguir la final en directo y a las 23.00 se cerrará la Fan Zone hasta 2027, cuando la Euroliga volverá a decidirse en Zaragoza.