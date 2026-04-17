Cantero: "Si hubiésemos anotado algo en el primer cuarto, ganamos fácil"

Pocas veces marcó tanto un partido un inicio tan nefasto como el del Casademont en la semifinal ante Galatasaray. El equipo aragonés, según su técnico, Carlos Cantero, fue mejor que su oponente en tres de los cuatro parciales, pero el primero acabó siendo letal. «Les hemos dado demasiada ventaja y, aunque creo que hemos sido superiores durante 30 de los 40 minutos, no ha sido suficiente y en el primer cuarto no hemos metido a pesar de disponer de tiros liberados y esto se trata de meter la pelota por el aro», lamentó el entrenador madrileño. De hecho, aseguró de forma tajante que «si hubiésemos anotado en el primer cuarto, habríamos ganado fácil».

Visiblemente apesadumbrado y contrariado, Cantero elogió el trabajo y la reacción de sus jugadoras que, en su opinión, llegaron mermadas físicamente a la cita, sobre todo, las exteriores. «Creo que donde nosotras éramos superiores era en el juego exterior, más que en los postes, pero lo de Carla, con el golpe y la máscara, y Helena (Pueyo), que, como dije, no habría jugado si hubiese sido un partido normal, no nos ha hecho llegar en las mejores condiciones».

Pero Cantero recurría de nuevo a la inoperancia ofensiva del equipo en el primer cuarto (24-4) para explicar una derrota que le provocó «la peor sensación que puedes tener en el baloncesto y que no tenía desde el partido de Brno. No hay lectura táctica, simplemente no han entrado los tiros, a pesar de que eran buenos y liberados».

Helena Pueyo, por su parte, reconoció que el sopapo «duele mucho» por la ilusión que el equipo tenía depositada en una cita histórica. «El primer cuarto ha sido determinante», lamentaba la balear, que jugó mermada. «Pero estas cosas pasan en el deporte y ahora el objetivo es llevarnos la medalla de bronce y por eso tenemos que luchar», aseguró la exterior rojilla.