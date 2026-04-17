El Casademont Zaragoza U22 cierra la fase regular con otra victoria (72-75)

Casademont Zaragoza cerró la fase regular con una victoria de carácter en la pista del Baxi Manresa (72-75) en el Nou Congost, un triunfo que confirma el gran momento del equipo dirigido por Jorge Serna. Con este resultado, los rojillos aseguran la tercera posición y el billete directo para la Final a Seis, cumpliendo el objetivo con una actuación sólida y competitiva hasta el último segundo.

El encuentro arrancó con un Casademont muy concentrado, marcando el ritmo desde la defensa y encontrando buenas opciones en ataque para cerrar el primer cuarto con ventaja (15-23).

En el segundo cuarto reaccionaron los locales y el partido entró en una fase de equilibrio total, con intercambios de canastas y un ritmo alto que obligó al equipo rojillo a mantenerse firme para no descolgarse.

Tras el paso por vestuarios, la igualdad fue máxima. Casademont supo reajustar y competir en un tercer cuarto muy disputado que terminó en tablas (56-56). En los últimos diez minutos, el conjunto de Serna mostró su mejor versión en los momentos decisivos, gestionando mejor las posesiones finales y cerrando el choque con el 72-75 final.

BAXI MANRESA: M. Villalonga (-), Jan Pumarola (7), Marc Rosell (5), A. Muncunill (3), M. Ndiaye (-), M. Gaspa (16), S. Lederman (8), - cinco inicial- I. Francisco (1), L. Berhseng (15), Guillem Ecker (-), Guillem Naspler (12) y Ferrán Torreblanca (5).

CASADEMONT ZARAGOZA: Hugo Valle (-), Limamou Faye (16), Pedro Campo (4), Matías Auciello (-), Carlos Alías (2), -cinco inicial- Álex Moreno (13), Rubén Valero (10), Juan García (9), Matija Lukic (9), y Anthony Rodríguez (12).

ÁRBITROS: Christian Ruiz Ramírez-Cruzado, Francisco Olmos Ochoa y Alejandro García Salardón.

INCIDENCIAS: Partido disputado en el pabellón Nou Congost