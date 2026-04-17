El Casademont Zaragoza U22 cierra la fase regular con otra victoria (72-75)
El conjunto aragonés gana en Manresa antes de afrontar la Final Six tras acabar tercero
El Periódico de Aragón
Casademont Zaragoza cerró la fase regular con una victoria de carácter en la pista del Baxi Manresa (72-75) en el Nou Congost, un triunfo que confirma el gran momento del equipo dirigido por Jorge Serna. Con este resultado, los rojillos aseguran la tercera posición y el billete directo para la Final a Seis, cumpliendo el objetivo con una actuación sólida y competitiva hasta el último segundo.
El encuentro arrancó con un Casademont muy concentrado, marcando el ritmo desde la defensa y encontrando buenas opciones en ataque para cerrar el primer cuarto con ventaja (15-23).
En el segundo cuarto reaccionaron los locales y el partido entró en una fase de equilibrio total, con intercambios de canastas y un ritmo alto que obligó al equipo rojillo a mantenerse firme para no descolgarse.
Tras el paso por vestuarios, la igualdad fue máxima. Casademont supo reajustar y competir en un tercer cuarto muy disputado que terminó en tablas (56-56). En los últimos diez minutos, el conjunto de Serna mostró su mejor versión en los momentos decisivos, gestionando mejor las posesiones finales y cerrando el choque con el 72-75 final.
BAXI MANRESA: M. Villalonga (-), Jan Pumarola (7), Marc Rosell (5), A. Muncunill (3), M. Ndiaye (-), M. Gaspa (16), S. Lederman (8), - cinco inicial- I. Francisco (1), L. Berhseng (15), Guillem Ecker (-), Guillem Naspler (12) y Ferrán Torreblanca (5).
CASADEMONT ZARAGOZA: Hugo Valle (-), Limamou Faye (16), Pedro Campo (4), Matías Auciello (-), Carlos Alías (2), -cinco inicial- Álex Moreno (13), Rubén Valero (10), Juan García (9), Matija Lukic (9), y Anthony Rodríguez (12).
ÁRBITROS: Christian Ruiz Ramírez-Cruzado, Francisco Olmos Ochoa y Alejandro García Salardón.
INCIDENCIAS: Partido disputado en el pabellón Nou Congost
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