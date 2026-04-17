Cientos de personas vuelven a arropar al Casademont en otro multitudinario recibimiento antes del duelo ante el Galatasaray

Como el pasado miércoles, pese a que dentro del pabellón Príncipe Felipe se estaba disputando un partido del máximo nivel europeo, centenares de seguidores del Casademont Zaragoza protagonizaron otro recibimiento a la altura de la entidad del partidazo de semifinales ante el Galatasaray.

Muchos ya llevaban rato esperando en las vallas, pero cuando comenzó el gentío a hacer ruido al ver acercarse al autobús poco después de las 18.30, una marea rojilla que estaba disfrutando de la fan zone se arrimó para dar el primer aliento a las jugadoras, otra vez con botes de humo rojo para dar calor y color.

Carla Leite, la herida de guerra ante el Basket Landes, fue la primera en bajar del autobús con música y mucha cara de concentración. Mucho más relajadas estaban Bankolé, Gueye o Fingall, que con un sonrisa de oreja a oreja fueron chocando la mano de mayores y pequeños. Y Helena Oma dio la vuelta al autobús para saludar con la mano a toda la gente a la que tapaba precisamente el bus del equipo.

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Después, gran parte de la 'marea roja' entró en el pabellón para ver el final del Spar Girona-Fenerbahce y otros muchos se quedaron en la fan zone. 6.707 espectadores vieron en directo la primera semifinal, a lo que hay que sumar a miles que estaban fuera. Otro ambientazo de lujo.