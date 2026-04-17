Entrevista con Jorge Garbajosa: "Mariona Ortiz es Catalina de Aragón"

Pregunta. ¿Cómo está viviendo estos días en Zaragoza? ¿Se están superando las expectativas?

Respuesta. Lo estoy viviendo con mucha ilusión. La verdad que no se nos quita, hablo en nombre de todo el equipo de FIBA, la sonrisa en la cara. Va como un tiro. Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y cierta presión porque se nos ha ido de las manos, en el buen sentido. La atención mediática que tenemos, televisiva, los periódicos, la repercusión que está teniendo, cómo lo vive la gente en la calle... la verdad que es una sensación de satisfacción tremenda y a la vez responsabilidad.

P. Imagino que encantado con la decisión que tomaron de venir traer la Final Six a Zaragoza, ¿no?

R. Por supuesto. Hace dos años que creamos este concepto nuevo de no esperar a ver qué equipos se clasificaban para decidir la sede. Cuando tomas esa decisión, sabes que asume riesgos. Primero, como te digo, el año pasado que era el programa piloto, no solo porque el equipo local no estaba, no solo porque era la primera vez, porque estas decisiones se tomaron prácticamente con tres, cuatro meses de antelación, lo cual a nivel de venta de entradas, patrocinio, broadcasters, etcétera, es mucho más exigente. Y sin el equipo local ya salió bien. Luego ahora todo el mundo habla de que el pabellón está lleno porque el equipo local está jugando, pero hay un gran asterisco, que antes de saber si el Casademont jugaba la Final Six ya había casi 7. 000 abonos vendidos.

P. ¿Qué opinó de las declaraciones de la presidenta del Landes

R. Con el máximo respeto a la presidenta del club, poco, tengo que decir que no puedo estar más en desacuerdo, pero tengo ganas de tener una conversación con ella. Yo estaba allí y vi a los aficionados de Basket Landes disfrutar antes, durante y después del partido. Algo habrá visto que yo me he perdido, pero me pareció un ambiente ejemplar.

P. ¿Qué se dice del Casademont Zaragoza en otros países?

R. De lo que está pasando en Zaragoza se habla en muchos sitios. Hemos invitado a muchos responsables de otros clubs europeos para que lo vean con sus ojos. Este es un producto muy exportable, o sea, si se hace en Zaragoza, por qué no se puede hacer en Estocolmo, o no se puede hacer en Praga, o no se puede hacer en Estambul. La gente habla de que es una maravilla. Además, Zaragoza tiene una cosa que es muy agradable, es una ciudad grande, muy grande, cada vez más, pero a la vez puedes concentrar mucho la atención, los aficionados, la repercusión, la promoción, y eso hace que la gente está paseando y está diciendo la ciudad volcada con un evento de baloncesto de clubes femeninos. Y la verdad que están impresionados.

P. ¿Cómo se ve desde la FIBA ese crecimiento tan rápido del Casademont en lo deportivo y en lo social?

R. Es muy interesante Mariona Ortiz es Agustina de Aragón, un caso icónico, es algo muy bestia,cómo esas chicas se han convertido en iconos, como antes Vega. Muestran esa raza y esa pasión que tanto tiene esta ciudad. Es algo que cada sitio tiene que buscar su Zaragoza. Esto ha trascendido a si el equipo juega bien o juega mal, el año pasado no se metieron en Final Six y lo que decía antes, la gente respondió. Empezó como algo social y se ha convertido en algo que es corazón de la ciudad y de la región y de la comunidad.

P. Queda aquí un año todavía de Final Six, pero ¿hay negociaciones con otras posibles sedes a partir de 2028?

R. No, no negociaciones como tal, porque somos muy respetuosos, pero sí hay intenciones, hay expresiones de interés como llamamos nosotros. La gente ha visto que esto es real, que ya no es una quimera, que esto puede ser rentable y que es un elemento de promoción brutal para el futuro. Entonces sí, nos hablan otros equipos y gobiernos para tener esta Final Six. Hacerlo mejor que aquí no es fácil, pero nosotros tenemos que ser muy ecuánimes y abrir la candidatura a quien quiera presentar.

P. ¿Hay posibilidades de que siga en Zaragoza?

R. Sí, por supuesto. No vamos a priorizar a alguien porque sea nuevo ni vamos a castigar a nadie porque sea viejo, en buen sentido, y haberlo hecho. No está descartado que siga en Zaragoza, aunque tampoco garantizado. Si hubiera salido mal, lógicamente sí lo descarta, porque aquí lo que interesa y lo único que importa es el crecimiento del proyecto al margen de si es Zaragoza o si es otro punto, que no quiero poner un nombre. Pero insisto, puede ser. Hay negociaciones abiertas con el Ayuntamiento.

P. Hablando de lo deportivo en esta Final Six, ¿desvirtúa un poco la competición que haya un equipo tan superior como Fenerbahce?

R. Bueno, también era muy superior el año pasado y ganó Praga, Una competición en la que sabes quién va a ganar no es tan atractiva como una competición en la que se dan las sorpresas. A un partido esas sorpresas son más probables. Si gana siempre el mismo lo merecerá y todos los honores para él, pero no es positivo para el crecimiento de una competición.

P. El panorama del baloncesto femenino mundial está cambiando. ¿Tiene miedo de que se vayan muchas estrellas de la Euroliga?

R. Miedo no, estamos en el proceso, y lo digo abiertamente, de decidir nuestro futuro. Nuestro mayor competidor y a la vez el que mejor promociona nuestro deporte está dentro de nuestro ecosistema. Entonces vamos a intentar jugar con esas dos realidades, no tenemos ningún problema con la WNBA, tenemos que decidir qué queremos hacer mayores, definir nuestro proyecto, tanto a nivel, entendiendo siempre el mensaje que no me voy a aburrir nunca de repetir, esto no es competiciones de clubes, selecciones nacionales, nos alimentan a nosotros. A partir de ahí siempre lo tomo como un reto. Que se van las jugadoras, perfecto, se van a convertir en iconos globales, se va a promocionar el baloncesto de un país. Hay que asumirlo como tal, tiene sus cosas negativas, sus retos y tiene muchas cosas positivas también para desarrollar.

P. Veo que usted es partidario de intentar convivir todos e intentar sacar el mejor rendimiento.

R. Exacto, para mí esa es la clave, ese es el mensaje que mando por lo que quiera que pase. No es una cuestión de disfraz, ni de egoísmo, ni de soberbia. No es una cuestión de decir, no puedo estar supeditado a cómo sopla el viento. Tenemos que ser. Tenemos los mejores clubes del mundo, la mejor competición a día de hoy de clubes. A partir de ahí, flexibilidad siempre, pero no supeditados a cómo evolucionen los demás. No podemos estar cambiando cada día en función de los intereses particulares ocultos. El proyecto es el que es y a partir de ahí sumar.

P. Por último, ¿cómo valora la explosión de Aday Mara?

R. Te reconozco que me toca la fibra. Es un chico que conozco mucho y he tenido muy buenas conversaciones e interesantes Además es muy simbólico, ese jugador moderno de 2,20, pero que es un atleta, un poco un sucesor de Pau Gasol, ese tipo de jugador icónico, muy bien rodeado, creo que habla del baloncesto español. Nos esperan muchos buenos años con esa generación que viene y que tenemos por delante,

P. ¿Le augura una carrera larga en la NBA?

R. Le auguro una carrera muy exitosa. ¿Dónde? Donde él decida. Además es un chico, con su familia y con su agente, que va dando unos pasos muy priorizando su educación, priorizando su formación, lo cual siempre es una buena noticia. Le auguro mucho éxito. ¿Dónde? Donde su carrera decida y ojalá, y es lo más importante, le respeten las lesiones.