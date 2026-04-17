Casademont Zaragoza
Las notas del Casademont Zaragoza-Galatasaray de la Euroliga: más corazón que cabeza
Merritt Hempe fue la más destacada en un día en el que con un poco más de acierto se podría haber llegado a la final
Hempe | 7 |
Cabezuda. 18 puntos y 8 rebotes. Lo intentó con más o menos acierto hasta el final.
Mariona | 5 |
Gris. La capitana no estará demasiado contenta con su Final Six. Una pena.
Leite | 6 |
Guerrillera. Ofuscada un día más, pero un par de triples suyos hicieron soñar.
Flores | 5 |
Escasa. Jugó muy poco y no tuvo ningún impacto en las semifinales.
Pueyo | 5 |
Floja. Solo dos puntos. Una jugadora como ella debería haberse mostrado más.
Bankolé | 5 |
Titular. Tras su enorme partido de cuartos, la gala falló mucho de primeras y ya no entró en el duelo.
Oma | 5 |
Revulsivo. Salió en el segundo cuarto y su entrada reactivó algo al equipo.
Vorackova | 5 |
Imprecisa. No tuvo un buen día. Aunque no se escondió la checa.
Mawuli | 5 |
Precipitada. Quiso hacer mucho en poco tiempo y no le salieron las cosas.
Fingall | 5 |
Tímida. Volvió a hacer el trabajo más sucio, pero se le echó de menos en ataque.
Gueye | 5 |
Lastrada. Se cargó de faltas y no pudo imponerse en la pintura como acostumbra.
Hermosa | - |
Sorpresa. Junto a Oma, entró en el peor momento y no lo hizo mal. Dejó una canasta.
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