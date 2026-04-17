Las notas del Casademont Zaragoza-Galatasaray de la Euroliga: más corazón que cabeza

Hempe | 7 |

Cabezuda. 18 puntos y 8 rebotes. Lo intentó con más o menos acierto hasta el final.

Mariona | 5 |

Gris. La capitana no estará demasiado contenta con su Final Six. Una pena.

Leite | 6 |

Guerrillera. Ofuscada un día más, pero un par de triples suyos hicieron soñar.

Flores | 5 |

Escasa. Jugó muy poco y no tuvo ningún impacto en las semifinales.

Pueyo | 5 |

Floja. Solo dos puntos. Una jugadora como ella debería haberse mostrado más.

Bankolé | 5 |

Titular. Tras su enorme partido de cuartos, la gala falló mucho de primeras y ya no entró en el duelo.

Oma | 5 |

Revulsivo. Salió en el segundo cuarto y su entrada reactivó algo al equipo.

Vorackova | 5 |

Imprecisa. No tuvo un buen día. Aunque no se escondió la checa.

Mawuli | 5 |

Precipitada. Quiso hacer mucho en poco tiempo y no le salieron las cosas.

Fingall | 5 |

Tímida. Volvió a hacer el trabajo más sucio, pero se le echó de menos en ataque.

Gueye | 5 |

Lastrada. Se cargó de faltas y no pudo imponerse en la pintura como acostumbra.

Hermosa | - |

Sorpresa. Junto a Oma, entró en el peor momento y no lo hizo mal. Dejó una canasta.