La previa de las semifinales de la Euroliga entre el Casademont Zaragoza y el Galatasaray: una cita con la historia

Si esto es un sueño, que nadie despierte al Casademont Zaragoza. El equipo aragonés sigue derribando barreras, abriendo puertas y llamando a la historia cada temporada, por difícil que parezca. La última proeza, de momento, es plantarse en las semifinales de la Euroliga, a un solo partido de la gran final, en casa, con más de 10.000 personas apoyando. El Casademont, Zaragoza y Aragón tienen hoy una cita con la historia frente al Galatasaray turco a partir de las 20.30 horas.

No será nada fácil, pero qué lo es para un equipo que hace posible lo imposible, que se levanta una y otra vez siempre que cae, que ha puesto patas arriba a toda una ciudad que sigue a estas mujeres convencida de que nadie la representa mejor. Parecía imposible superar los 21 puntos de desventaja ante el Brno y el Casademont remontó en la previa. Parecían eliminadas tras perder dos partidos en casa en la primera fase y se colaron en la segunda. No iban a llegar a la Final Six porque había que ganar en Valencia y lo hicieron remontando otros 20 puntos.

Y aquí están, en ‘su’ final, en su momento, deslumbrando el primer día frente al Landes con uno de los partidos más serios de la temporada, con la mejor defensa en mucho tiempo, con una fiesta en las gradas que hacía años que no se recordaba tan intensa. Ahora sube el nivel. El Casademont se mide al Galatasaray por primera vez en su historia, un equipo que ya sabe lo que es ganar la Euroliga y que en Turquía es el único que puede intentar toserle al Fenerbahce.

El Periódico de Aragón

Si se esperaba un partido físico frente al Landes, mucho más lo será ante el conjunto otomano, que llega más descansado porque no ha disputado los cuartos de final al acceder directamente a las semifinales en el Play-In en el que superó al Basket Landes. El equipo de Firat Okul solo ha perdido tres de los 17 partidos que ha disputado este curso en la Euroliga y ha sido finalista de la Liga turca, cayendo en la final por 3-0 ante el Fenerbahce.

El Galatasaray también comenzó en la ronda previa frente al ACS Sepsi rumano, al que barrió en los dos partidos, después ganó todos los partidos de la primera fase y, en la segunda, solo el Praga fue capaz de ganarle los dos duelos, superando por ejemplo al Basquet Girona en sus dos enfrentamientos. Accedió directamente al Play-In de semifinales, donde concedió su tercera derrota en Mont de Marsan frente al Landes.

Miguel Ángel Gracia

La temporada del Casademont Zaragoza ya está repleta de momentos memorables, sobre todo en una Euroliga para el recuerdo. Pero ahora está en juego entrar en la historia de verdad, pisar el podio europeo, pelear por convertirse en el mejor equipo del continente. No será nada sencillo pero el Casademont conoce el camino. Esta temporada es un equipo más fuerte, más amplio, con mucho más fuelle que la mayoría de sus rivales gracias a una plantilla más amplia.

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Ha sido un equipo prácticamente todos los días, ganando cuando ha jugado bien pero también cuando no le han salido las cosas. De hecho, este curso solo se le ha resistido un rival en todas las competiciones, el poderoso Fenerbahce. Esa es la última frontera para la gloria del Casademont.