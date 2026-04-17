Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Okupa Santa IsabelObras PortilloPP-VoxCubierta RomaredaEstación fantasmaFútbol base
instagramlinkedin

En Directo

Segundo día de la Final Six de Zaragoza, en directo: el Casademont Zaragoza busca hacer historia

Doble duelo entre Turquía-España con Fenerbache-Spar Girona a las 17.30 horas y Galatasaray-Casademont Zaragoza a las 20.30

El Casademont Zaragoza celebra su triunfo frente al Landes en cuartos de final.

El Casademont Zaragoza celebra su triunfo frente al Landes en cuartos de final. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza sigue respirando baloncesto por los cuatro costados. La Final Six vive su día grande con la celebración de las semifinales de la Euroliga femenina en el pabellón Príncipe Felipe. España y Turquía son los dos países protagonistas de la jornada de hoy. Fenerbache, uno de los grandes favoritos para levantar el título, se enfrenta a Spar Girona que eliminó a Reyer Venezia el pasado miércoles.

El plato fuerte del día vendrá en el segundo encuentro. Casademont Zaragoza quiere seguir batiendo récords y plantarse en la gran final del domingo. El equipo aragonés sigue derribando barreras, abriendo puertas y llamando a la historia cada temporada. La última proeza, de momento, es plantarse en las semifinales de la Euroliga, a un solo partido de la gran final, en casa, con más de 10.000 personas apoyando. 

Noticias relacionadas

El objetivo de las chicas dirigidas por Carlos Cantero es plantarse en la final del domingo en el Príncipe Felipe. Para poder lograrlo, tendrán que superar esta tarde a partir de las 20.30 al Galatasaray turco, un equipo que ya sabe lo que es ganar la Euroliga y que en Turquía es el único que puede intentar toserle al Fenerbahce. La Marea Roja no fallará a una cita que puede contar con récord de espectadores.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents