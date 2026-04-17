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Segundo día de la Final Six de Zaragoza, en directo: el Casademont Zaragoza busca hacer historia
Doble duelo entre Turquía-España con Fenerbache-Spar Girona a las 17.30 horas y Galatasaray-Casademont Zaragoza a las 20.30
Zaragoza sigue respirando baloncesto por los cuatro costados. La Final Six vive su día grande con la celebración de las semifinales de la Euroliga femenina en el pabellón Príncipe Felipe. España y Turquía son los dos países protagonistas de la jornada de hoy. Fenerbache, uno de los grandes favoritos para levantar el título, se enfrenta a Spar Girona que eliminó a Reyer Venezia el pasado miércoles.
El plato fuerte del día vendrá en el segundo encuentro. Casademont Zaragoza quiere seguir batiendo récords y plantarse en la gran final del domingo. El equipo aragonés sigue derribando barreras, abriendo puertas y llamando a la historia cada temporada. La última proeza, de momento, es plantarse en las semifinales de la Euroliga, a un solo partido de la gran final, en casa, con más de 10.000 personas apoyando.
El objetivo de las chicas dirigidas por Carlos Cantero es plantarse en la final del domingo en el Príncipe Felipe. Para poder lograrlo, tendrán que superar esta tarde a partir de las 20.30 al Galatasaray turco, un equipo que ya sabe lo que es ganar la Euroliga y que en Turquía es el único que puede intentar toserle al Fenerbahce. La Marea Roja no fallará a una cita que puede contar con récord de espectadores.
Doble duelo entre España y Turquía
Reyer Venecia (Italia) y Landes (Francia) son los dos equipos que quedaron eliminados en cuartos de final. España y Turquía son los dos países que cuentan con representación en las semifinales de la Euroliga femenina. El primer duelo entre ambas naciones es entre Spar Girona y Fenerbache a las 17.30 horas. El Casademont Zaragoza será el protagonista del segundo choque ante el Galatasaray a partir de las 20.30 en el Príncipe Felipe.
El Fenerbahce, gran favorito al título de la Euroliga, entra en acción frente al Spar Girona
El Fenerbahce, candidato número uno a hacerse con el título de campeón de la Euroliga, entra en acción en la Final Six de Zaragoza este viernes disputando la primera semifinal del torneo frente al Spar Girona (17.30 horas). El conjunto otomano, que dirige el seleccionador español Miguel Méndez, llega a la capital aragonesa con una constelación de estrellas a la que, si fuera poco, se ha unido expresamente para esta cita Breanna Stewart.
Más información sobre el equipo turco en el enlace.
Zaragoza respira baloncesto europeo por segundo año consecutivo
Zaragoza sigue respirando baloncesto europeo de norte a sur de la ciudad. Desde el pasado miércoles y hasta el próximo domingo, el Pabellón Príncipe Felipe acoge la Final Six de la Euroliga. La Fan Zone instalada junto al recinto ya recibe a los aficionados del Spar Girona y Fenerbache, los dos equipos que disputarán el primer choque de semifinales a partir de las 17.30 horas.
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