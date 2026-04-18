El Casademont Zaragoza, el gran olvidado por la Euroliga femenina en la entrega de sus premios

De poco le sirvió al Casademont Zaragoza arrasar en las votaciones populares de los premios de la Euroliga femenina. La 'Marea Roja' se volcó con las suyas y los representantes del equipo aragonés se impusieron en la gran mayoría de categorías. Pero, a la hora de la verdad, en una gala que se ha celebrado en la capital aragonesa este sábado, lo conseguido ha sabido a poco.

El Casademont se ha tenido que conformar con la entrada de Mariona Ortiz en el segundo mejor quinteto de la competición. El primero lo han formado Julie Allemand, Leila Lacan, Emma Meesseman, Iliana Rupert y Dorka Juhasz. Esta última, del Galatasaray, ha sido designada como la MVP de la Euroliga. Por su parte, a Mariona le acompañan Williams, Musa, Coulibaly y Shepard. En el tercer mejor quinteto, aparece Helena Pueyo junto a Jocyte, McBride, Charles y Kuier.

La balear se tiene que conformar con esa designación tras ver como Gabby Williams, del Fenerbhace, se ha hecho con el premio a la Mejor Jugadora Defensiva del Año al que estaba nominada. Tampoco Carla Leite se ha podido llevar el de Estrella Emergente, que ha recaído en las manos de Leila Lacan, del Landes. Precisamente del equipo francés, al que el Casademont superó en los cuartos de final de la Final Six, es la mejor entrenadora, Julie Barennes.