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El Gran Canaria-Casademont Zaragoza, en directo: Duelo directo para respirar
El equipo aragonés visita a un adversario en crisis, pero que estrena entrenador en casa tras haber debutado fuera con buenas sensaciones
El Casademont Zaragoza puede dejar la salvación encarrilada o continuar sufriendo por conseguir la permanencia en la Liga Endesa. El equipo aragonés visita a un Dreamland Gran Canaria que tiene una victoria menos que los zaragozanos y que suma un triunfo en sus últimos trece partidos, pero que estrena entrenador en casa, el Che García, que ya debutó ante el Kosner Baskonia en Vitoria perdiendo casi sobre la bocina y con buenas sensaciones. Es decir, partido muy peligroso, porque además la próxima jornada no juega el Casademont ya que disputó el adelantado ante el Bilbao Basket.
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Empata el Gran Canaria y vuelve luego a fallar otro triple, 1/12 llevan. Washington, bandeja fácil (22-24)
Vuelve a anotar Wirght-Foreman y se pone por delante el Casademont (22-24). Lo para el Che García.
Le regala el balón Alocén al Casademont y Wright-Foreman empata a placer en la contra (20-20).
Triplazo de Wright-Foreman y final del primer cuarto con 20-18. Llegó a estar 7 abajo el Casademont, así que el marcador ahora es un mal menor. Se nota por qué los dos equipos están abajo, todo muy forzado y con muchos nervios.
Le regala una falta Miguel González a Brussino y anota los dos libres. Responde Spissu en suspensión (20-15)
Triple de Brussino, el primero local, y tiempo muerto de Plaza (18-11).
Canasta y falta sobre Brussino. Estuvo poco avispado Traoré tras el robo y le regaló la personal a Nico. Menos mal que falla el adicional (10-9).
Buena bandejita de Spissu, con clase (8-9).
Otra canasta de Metu, se la regaló Dubi al intentar salvar un balón que se iba fuera.
Gran alley-oop que culmina Dubljevic y gancho de Metu en la zona (6-7).
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