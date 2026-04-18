El Gran Canaria-Casademont Zaragoza, en directo: Duelo directo para respirar

El Casademont Zaragoza puede dejar la salvación encarrilada o continuar sufriendo por conseguir la permanencia en la Liga Endesa. El equipo aragonés visita a un Dreamland Gran Canaria que tiene una victoria menos que los zaragozanos y que suma un triunfo en sus últimos trece partidos, pero que estrena entrenador en casa, el Che García, que ya debutó ante el Kosner Baskonia en Vitoria perdiendo casi sobre la bocina y con buenas sensaciones. Es decir, partido muy peligroso, porque además la próxima jornada no juega el Casademont ya que disputó el adelantado ante el Bilbao Basket.

Sigue el partido minuto a minuto: