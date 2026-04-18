Helena Pueyo forzó para jugar el Casademont Zaragoza-Galatasaray y será baja contra el Girona

El Casademont Zaragoza no podrá contar con Helena Pueyo para el encuentro que decidirá el tercer y cuarto puesto de la Euroliga. La española será baja ante el Uni Girona, según explica el club en un comunicado, debido a un traumatismo en su pie derecho.

Este percance no le ocurrió a Pueyo en el choque ante el Galatasaray de semifinales, sino que le venía a la balear de más atrás. Concretamente del duelo de cuartos de final ante el Landes. "Al finalizar el encuentro se inició el tratamiento preventivo para que pudiera jugar", explica el Casademont, lo que deja a las claras que la balear forzó para poder ayudar a sus compañeras, pero no estuvo al 100%.

Ese traumatismo seguro que explica el discreto rendimiento de Helena Pueyo ante el conjunto turco. La española jugó mucho menos de lo habitual, tan solo 16 minutos, y solo pudo anotar una canasta (1 de 4 en tiros), quedándose en solo 1 de valoración.

La lesión de Pueyo "se ha intensificado", dice el club, y su evolución marcará el tiempo de recuperación, aunque no parece que vaya a haber ningún problema para que la balear pueda estar en el inicio de los playoffs de la Liga.