La previa del Dreamland Gran Canaria-Casademont Zaragoza: Entre el alivio y el abismo

Aunque esta temporada está siendo un martirio para una parte del Casademont Zaragoza (la otra está haciendo historia de la buena), en cuestión de unos días puede dejar el equipo aragonés la salvación no cerrada, pero sí encarrilada, y ver el final de temporada de la ACB desde el burladero esperando a ver qué equipo recibe la estocada final. Y no es poco tras lo vivido en los últimos meses.

Quizá es demasiado aventurado decir que, en caso de victoria en casa del Dreamland Gran Canaria (20.00 horas), el Casademont estaría salvado ya, porque no será así ni por matemáticas ni por calendario, pero sí que, sin duda, cogería mucho aire. El choque adquiere también un cariz importantísimo ya que la semana que viene no jugará, porque disputó el adelantado ante el Bilbao Basket con derrota en el Príncipe Felipe, por lo que cuanto más colchón logre, mejor.

Y tan cierto es que el Casademont tiene una oportunidad de oro como que, en caso de derrota, volverían los fantasmas y el pavor al descenso, precisamente porque no jugará el próximo fin de semana. Por ello, el choque entre canarios y aragoneses se mueve entre la penuria y la esperanza. Si gana, se irá a dos victorias de distancia más average del descenso, habiéndolo ganado a todos además, por lo que serían virtualmente tres triunfos de diferencia, pero si pierde previsiblemente se quedará con una victoria de ventaja y esperando resultados tanto en esta jornada como en la siguiente.

Son dos equipos en crisis y con rachas terribles, pero el conjunto aragonés se agarra a que su rival está bastante peor. El duelo de precariedad mide a uno que lleva dos victorias en 13 encuentros, el Casademont, con otro que suma una en 13 partidos también, que es el Dreamland Gran Canaria.

El equipo aragonés debe continuar la línea del último encuentro ante el Hiopos Lleida, el más redondo en muchos meses, y que esa liberación y buen juego se vuelvan a ver en la isla. Consiguió el Casademont ser regular durante los 40 minutos, no tener bajones ni ese miedo infundado a ganar, recuperó a jugadores clave como Dubljevic o Spissu y el equipo dio síntomas de ser el de comienzo de temporada por fin, asomando la cabeza en un día clave. Pero el trabajo no está hecho todavía y el encuentro en Gran Canaria es vital para terminar de aflojar el nudo y soltar lastre al ser un rival directo.

La crisis y la racha del conjunto amarillo es todavía peor, pero en la última jornada, en el estreno en el banquillo del Che García, vio brotes verdes y estuvo a punto de vencer en la pista del Kosner Baskonia, mostrando una clara mejoría. Para el partido, Joan Plaza tendrá la baja de Trae Bell-Haynes y DJ Stephens, mientras que Jaime Fernández llegará entre algodones. En el conjunto insular será baja Miquel Salvó, lesionado de larga duración.