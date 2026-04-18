Los terribles datos del histórico (para mal) primer cuarto del Casademont Zaragoza: 4-24 o cronología de un suicidio

En el maravilloso camino que ha construido el Casademont Zaragoza femenino desde su creación en 2020 solo había perdido por 20 puntos o más puntos una vez. Solo una vez. Y fue en uno de sus primeros partidos, cuando el equipo aragonés estaba a años luz de lo que es ahora. Pero el destino fue demasiado cruel con las de Cantero, que vieron como todas sus ilusiones saltaron por los aires en diez minutos de auténtico horror que, para su desgracia y la de toda una ciudad, nunca olvidarán.

Porque no hay única explicación para la serie de catastróficas desdichas que vivieron las zaragozanas durante el sonrojante 4-24 que encajaron en el primer cuarto. Los nervios del encuentro más importante de la historia del club, el vértigo de lo que se podía conseguir, el imponente aspecto del Príncipe Felipe y, por supuesto, el mérito del rival. Muchos factores influyeron, pero todo hubiera cambiado si alguno de los primeros tiros (buenos tiros) que ejecutó el Casademont hubiera entrado.

Porque después, cuando la cosa ya se puso fea, la ansiedad se apoderó de las aragonesas y el cortocircuito fue inevitable. Solo desde el bloqueo y desde lo mental se puede explicar que el equipo con más recursos ofensivos y más variados que ha tenido el Casademont en su historia se quedara en solo cuatro puntos con un paupérrimo 11,8% en tiros de campo (2 de 17). De hecho, nunca las aragonesas habían anotado tan poco en un único cuarto. Sí que había disputado un par de partidos en el que solo habían anotado 5 puntos (ante el Estudiantes en 2025 y frente al Villeneuve en 2024), pero solo 4, jamás.

El horror

Hasta ahora, los 10 minutos de baloncesto en los que peor parado había salido el Casademont en su corta historia se jugaron hace más de un lustro. Corría el 19 de noviembre de 2020 cuando el Perfumerías Avenida le endosó al Casademont, en su primera temporada en la Liga Femenina Endesa, un tremendo 41-13 en el tercer cuarto de ese partido (-28). Curiosamente, ese fue el único cuarto que perdieron las aragonesas en el partido (al igual que en las semifinales ante el Galatasaray), aunque le costó la derrota. Lo más parecido al severo correctivo parcial que le propinaron las turcas al Casademont es un +19 en un cuarto para, curiosamente, el Uni Girona, rival de hoy en el partido por el tercer puesto.

Pero volviendo al encuentro que le costó al conjunto zaragozano el final del sueño en la Euroliga, desde el inicio era evidente que algo no iba bien. Vorackova fue la primera en comprobarlo, fallando sus dos primeros tiros en la primera jugada de ataque. En el siguiente, un triple de Hempe hizo la corbata mientras Johannes comenzó a disparar en el marcador al poderoso Galatasaray.

El susto ya era considerable y lo que habían sido buenos tiros pasaron a convertirse en imprecisiones. Hasta los cuatro minutos de juego no llegó la primera canasta de las de Cantero. Parecía que con los puntos de Bankolé el Casademont se tranquilizaría, pero comprobar que las turcas no levantaban el pie del acelerador hizo que las dudas fueran en aumento. Dos situaciones a priori cómodas de Mariona y Hempe que tampoco entraron generalizaron la angustia. Las que entraron desde el banquillo tampoco levantaron el ánimo. Solo Gueye consiguió anotar en un cuarto en el que todo salió mal. La suerte no acompañó, pero las ideas tampoco. Porque no consiguió el Casademont ni tirar un tiro libre en todo el cuarto. La última jugada fue el fiel reflejo de que lo que fueron los 10 minutos del terror. Solo quedaba tiempo para una posesión y la bola era aragonesa, pero Leite hizo un tiro sin sentido que le permitió al Galatasaray atacar. Triple. 4-24. Final del primer cuarto y, como se demostró después, del partido.