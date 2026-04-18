Wright-Foreman y Joaquín acaparan los focos: las puntuaciones del Gran Canaria-Casademont Zaragoza
Los dos escoltas fueron los más destacados, bien secundados de nuevo por Spissu y Dubljevic
Wright-Foreman | 9 |
Deleitable. Demostró su clase ganando el partido con dos acciones de puros quilates.
Spissu | 7 |
Controlador. Se nota mucho cuando está mandando él en la pista. Está en un buen momento de forma.
Washington | 4 |
Anárquico. Bien en ataque, mal en defensa. Plaza se desespera con él.
Robinson | 5 |
Errático. No todos los días puede ser determinante. Le tocaron nubarrones, día flojo.
Yusta | 5 |
Trabajador. Más labor oscura que de cara al aro rival. No estuvo mal.
Rodríguez | 8 |
Entregado. Líder de valoración con Wright-Foreman con la mitad de puntos. Eso lo dice todo.
González | 5 |
Plano. Partido de jugador de equipo y poco balón en las manos.
Fernández | 4 |
Exiguo. Jugó poco y apenas participó en el juego. Una canasta fácil y ya.
Dubljevic | 7 |
Fuerte. Este ‘Dubi’ es otro y está dando buenos partidos desde el ‘5’. Muy luchador, lástima sus porcentajes.
Koumadje | 3 |
Desaparecido. Otra vez muy pocos minutos y desaprovechados. Urge una solución con él.
Traoré | 5 |
Matador. Firmó una de las acciones de la jornada, pero demasiado ímpetu.
Savkov | - |
Viajero. No dispuso de minutos en Gran Canaria.
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