Wright-Foreman y Joaquín acaparan los focos: las puntuaciones del Gran Canaria-Casademont Zaragoza

Wright-Foreman | 9 |

Deleitable. Demostró su clase ganando el partido con dos acciones de puros quilates.

Spissu | 7 |

Controlador. Se nota mucho cuando está mandando él en la pista. Está en un buen momento de forma.

Washington | 4 |

Anárquico. Bien en ataque, mal en defensa. Plaza se desespera con él.

Robinson | 5 |

Errático. No todos los días puede ser determinante. Le tocaron nubarrones, día flojo.

Yusta | 5 |

Trabajador. Más labor oscura que de cara al aro rival. No estuvo mal.

Rodríguez | 8 |

Entregado. Líder de valoración con Wright-Foreman con la mitad de puntos. Eso lo dice todo.

González | 5 |

Plano. Partido de jugador de equipo y poco balón en las manos.

Fernández | 4 |

Exiguo. Jugó poco y apenas participó en el juego. Una canasta fácil y ya.

Dubljevic | 7 |

Fuerte. Este ‘Dubi’ es otro y está dando buenos partidos desde el ‘5’. Muy luchador, lástima sus porcentajes.

Koumadje | 3 |

Desaparecido. Otra vez muy pocos minutos y desaprovechados. Urge una solución con él.

Traoré | 5 |

Matador. Firmó una de las acciones de la jornada, pero demasiado ímpetu.

Savkov | - |

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