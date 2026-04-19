Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "Ya no sabes si el baloncesto es justo o injusto"

No era el partido que quería jugar el Casademont, pero eso no significa que no hubiera ganas de ganarlo. Así lo reconoció Carlos cantero después de que el Casademont consiguiera la medalla de bronce en la Final Six de la Euroliga. «Si a mí me preguntan justo después de Galatasaray, yo no quiero jugar un tercer y cuarto puesto, y más por cómo se dio todo. Pero también les dije que les prometía que, en el momento en que el partido empezara, lo que íbamos a querer era ganarlo. Ese deseo de querer ganar se sobrepone a cualquier otra cosa. Creo que eso se ha visto claramente. La alegría que tenemos ahora y cómo hemos competido a lo largo del partido demuestra que somos un equipo ganador y que mantiene su esencia», valoró el madrileño.

Sobre el encuentro ante el Girona, Cantero explicó que «hemos perdonado tiros fáciles de media distancia, triples y sobre todo en los tiros libres, y eso les ha dado vida para meterse en partido. Bueno, si hubiéramos metido algo de esos últimos tres minutos, que ya no sabes si es nervios, cansancio o lo que sea, que no han entrado, bueno, el baloncesto es así», analizó. «Se lo hemos permitido y luego no lo han dado al no meter esos triples que cualquiera de esos podía haber entrado e ir a una prórroga. Bueno, el baloncesto a veces no sabes si es justo o si es injusto, para nosotros entendemos que ha sido justo después de lo que nos pasó el viernes, de que no entrara ni una canasta en el primer cuarto», añadió, recordando el infame inicio de las semifinales ante el Galatasaray.

Trabajo colectivo

Acabar como tercero de Europa y ganar el penúltimo partido de la Final Six, para el técnico, te da «el premio pues es irte de aquí con una sonrisa. A veces te vas más contento como tercero que como segundo a corto plazo, luego ya es cierto que un segundo puesto hubiera sido también muy bueno, pero nos vamos muy contentas y del partido que hemos hecho», comentó satisfecho el entrenador del Casademont Zaragoza.

Carlos Cantero quiso poner en valor lo que está consiguiendo el conjunto aragonés, tanto en la pista como fuera de ella. «Es un trabajo de todos, sí que es cierto que las cabezas o el primer entrenador somos más visibles, tenemos más responsabilidad, pero todo es un trabajo de equipo, de club, de todos, de afición, de los medios, yo creo que es remar en esa dirección, tanto en lo bueno como en lo malo, y eso nunca hay que olvidarse», subrayó el madrileño.

Aunque la Euroliga ha terminado, a la temporada todavía le queda la traca final de la Liga. «Las cabezas sobre todo, aparte de las piernas, están agotadas. Yo creo que al tener ahora un par de días, o dos días y medio libres, nos van a venir muy bien, porque hace dos semanas no descansamos. Al asegurar ya el primer puesto tendríamos ahora más tiempo para también prepararlo tácticamente», acabó el del Casademont.