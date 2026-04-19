El Casademont Zaragoza quiere cerrar 'su' Final Six con una sonrisa

Bienvenidos al partido que nadie quiere jugar. Porque estar aquí presente es sinónimo de haber caído en semifinales. Pero, mirándolo con un poco más de perspectiva, también significa haber participado en la Final Six y, además, haber pasado los cuartos de final. Así que, por otro lado, el resto de equipos que han batallado en la Euroliga desde septiembre mirarán esta tarde con envidia el duelo en el que el Casademont Zaragoza y el Uni Girona pelearán por ser el tercer mejor equipo de Europa.

Tras el doble duelo turco-español en el que los que salieron peor parados fueron los de la Liga Femenina Endesa, aragonesas y catalanas se medirán en un choque de un pronóstico incierto. Porque aunque lo que hay en juego es importante, para ser francos, la intensidad en este tipo de partidos no suele ser la máxima. Son choques en los que la parte mental pesa mucho y muchas veces lo gana el que lo desea más. Habrá que ver qué equipo se recupera mejor del golpe de las semifinales.

Ahí parte con cierta ventaja el Uni Girona, ya que superar al casi invencible Fenerbahce parecía una quimera. Y, a pesar del buen inicio, así se demostró. Las de Íñiguez plantaron cara a las turcas, pero nunca tuvieron opciones reales de triunfo. Tampoco tuvo muchas el Casademont, pero el revés que se llevaron las zaragozanas fue muy diferente porque, en su caso, la final no era ni mucho menos inalcanzable.

Mente y cuerpo

En el siguiente apartado, el físico, la cosa favorece a las de Cantero, que cuenta con una rotación más amplia que un conjunto catalán al que se le está haciendo realmente larga la temporada. Eso sí, el Casademont no podrá contar con Helena Pueyo. La española, según explicó el club en un comunicado, debido a un traumatismo en su pie derecho. Este percance no le ocurrió a Pueyo en el choque ante el Galatasaray de semifinales, sino que le venía a la balear de más atrás. Concretamente del duelo de cuartos de final ante el Landes. «Al finalizar el encuentro se inició el tratamiento preventivo para que pudiera jugar», explicó el Casademont, lo que deja a las claras que la balear forzó para poder ayudar a sus compañeras, pero no estuvo al 100%.

Aunque se presenta igualado, el equipo aragonés parte también con la inestimable colaboración de la grada. El Príncipe Felipe volverá a presentar un gran aspecto en el último día de la Final Six y tratará de empujar a las de Cantero en busca de un objetivo que, de conseguirlo, se valorará más con el tiempo que lo que se pueda hacer ahora, todavía con el tremendo disgusto del Galatasaray en la cabeza.

En los antecedentes de esta temporada, domina con claridad el Casademont. Las zaragozanas han ganado los dos encuentros que han disputado ante las de Íñiguez. De hecho, esos dos encuentros fueron la clave para que las de Cantero hayan conseguido el primer puesto en la pelea que han mantenido ambos conjuntos por el liderato. Pero lo de hoy es otra cosa. Un partido que pude ser salir por cualquier lado, pero en el que el Casademont quiere cerrar con una sonrisa ‘su’ Final Six.