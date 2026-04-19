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Casademont Zaragoza
El Casademont Zaragoza-Uni Girona de la Final Six, en directo: ¿terceras o cuartas de Europa?
Sigue con nosotros el minuto a minuto del partido entre aragonesas y catalanas en el Príncipe Felipe
Bienvenidos al partido que, en principio, nadie quiere jugar. Porque significa que has perdido las semifinales. Pero el Casademont Zaragoza y el Uni Girona se juegan nada más y nada menos que ser el tercer mejor equipo de Europa en el que será el penúltimo partido de la Final Six en el Príncipe Felipe. Las de Cantero, sin la lesionada Helena Pueyo, tratarán de superar a las catalanas, que tienen muchísima calidad, pero también una rotación corta. Sigue con nosotros el minuto a minuto del partido por el tercer y cuarto puesto:
Antideportiva a Mariona que enfada muchísimo al Felipe. Empata el Girona. 30-30. 2 para el descanso
Vuelve Girona. Triple de Bibby. 30-28
Otra de Hermosa. 30-23
Hermosa también se apunta a la fiesta. 28-23. 4 para el descanso
TRiiiiiiipleeee de Omaaaaaa. Tremendaaa. 26-21
Anota Oma. Cómo lo celebra el Felipe
Gueye acaba con la sequía del Casademont. 19-17
Con 17-15 acaba el primer cuarto
Reacciona el Girona, que se pone a solo 4
Segunda falta de Leite.
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