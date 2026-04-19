Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZaragozeandoDiferencias Sevilla/ZaragozaAnder HerreraApagónReal ZaragozaRestaurantes Zaragoza
instagramlinkedin

En Directo

Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza-Uni Girona de la Final Six, en directo: ¿terceras o cuartas de Europa?

Sigue con nosotros el minuto a minuto del partido entre aragonesas y catalanas en el Príncipe Felipe

Mariona, buscanso a una compañera con la mirada en el partido entre el Casademont y el Girona

Mariona, buscanso a una compañera con la mirada en el partido entre el Casademont y el Girona / Miguel Ángel Gracia

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Bienvenidos al partido que, en principio, nadie quiere jugar. Porque significa que has perdido las semifinales. Pero el Casademont Zaragoza y el Uni Girona se juegan nada más y nada menos que ser el tercer mejor equipo de Europa en el que será el penúltimo partido de la Final Six en el Príncipe Felipe. Las de Cantero, sin la lesionada Helena Pueyo, tratarán de superar a las catalanas, que tienen muchísima calidad, pero también una rotación corta. Sigue con nosotros el minuto a minuto del partido por el tercer y cuarto puesto:

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents