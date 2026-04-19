Casademont Zaragoza
El Fenerbahce, campeón de la Euroliga a medio gas en Zaragoza. ¿Hubiera podido el Casademont con él?
Las de Méndez, con una Meesseman estelar, se imponen al Galatasaray en la final
Todo el mundo daba como gran favorito al Fenerbache para levantar la Euroliga en Zaragoza y esta vez, al contrario que el pasado año, no hubo sorpresa. El conglomerado de estrellas dirigido por el español Miguel Méndez no necesitó ni mostrar su mejor versión para superar a sus paisanas del Galatasaray (55-68) y recuperar así el trono europeo que hasta ayer pertenecía al Praga y conquistar su tercera Euroliga.
Como en las semifinales ante el Girona, el Fenerbahce comenzó con dudas ante un rival peleón y que tomó las primera ventajas del encuentro. Sin embargo, cuando parecía que se iba a poder ir el Galatasaray cómodamente tras el primer cuarto, el conjunto otomano enlazó varios errores consecutivos que permitieron a las de Méndez irse por delante sin merecerlo. Eso dio alas a un Fenerbahce que, no obstante, avanzaba a chispazos. Pero claro, en un equipo con nombres como Meesseman, Allemand (la MVP) o Stewart, eso ya es mucho.
Al final, el cansancio hizo mella en el Galatasaray y siempre quedará la duda de si el Casademont hubiera podido estar más cerca de este Fenerbahce. La sensación fue de que sí.
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