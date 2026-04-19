El Fenerbahce, campeón de la Euroliga a medio gas en Zaragoza. ¿Hubiera podido el Casademont con él?

Todo el mundo daba como gran favorito al Fenerbache para levantar la Euroliga en Zaragoza y esta vez, al contrario que el pasado año, no hubo sorpresa. El conglomerado de estrellas dirigido por el español Miguel Méndez no necesitó ni mostrar su mejor versión para superar a sus paisanas del Galatasaray (55-68) y recuperar así el trono europeo que hasta ayer pertenecía al Praga y conquistar su tercera Euroliga.

Como en las semifinales ante el Girona, el Fenerbahce comenzó con dudas ante un rival peleón y que tomó las primera ventajas del encuentro. Sin embargo, cuando parecía que se iba a poder ir el Galatasaray cómodamente tras el primer cuarto, el conjunto otomano enlazó varios errores consecutivos que permitieron a las de Méndez irse por delante sin merecerlo. Eso dio alas a un Fenerbahce que, no obstante, avanzaba a chispazos. Pero claro, en un equipo con nombres como Meesseman, Allemand (la MVP) o Stewart, eso ya es mucho.

Al final, el cansancio hizo mella en el Galatasaray y siempre quedará la duda de si el Casademont hubiera podido estar más cerca de este Fenerbahce. La sensación fue de que sí.