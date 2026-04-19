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Merritt Hempe, elegida en el mejor quinteto de la Final Six de la Euroliga

Julie Allemand, del Fenerbahce, fue elegida MVP del torneo

Hempe, con el trofeo de jugadora del quinteto ideal de la Final Six de la Euroliga.

Hempe, con el trofeo de jugadora del quinteto ideal de la Final Six de la Euroliga. / Miguel Ángel Gracia

A. B. L.

Zaragoza

Merritt Hempe ha sido elegida por parte de la Euroliga como una de las cinco integrantes del quinteto ideal de la Final Six, el All Star Five. La jugadora del Casademont Zaragoza compartió el honor con Allemand y Meesseman (Fenerbahce), Williams (Galatasaray) y Klara Holm (Spar Girona).

La pívot recogió el galardón entre una gran ovación del Príncipe Felipe y entre gritos de 'MVP, MVP', que también recibió Meesseman. Sin embargo, quién acabó ganando dicho premio fue Julie Allemand, del Fenerbahce.

Hempe hizo 14 de valoración contra el Basket Landes, 17 ante el Galatasaray, siendo la más valorada del equipo aragonés, y 15 frente al Spar Girona, solo superada por Leite y Fingall, por lo que fue la jugadora más regular del Casademont en la fase final de la Euroliga.

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Tras los premios individuales, el Galatasaray recibió la medalla de plata y, tras ello, se marcharon al completo al vestuario con caras tristes y sin esperar a que el Fenerbahce recibiese las medallas de oro ni el trofeo de la Euroliga.

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