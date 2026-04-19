Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZaragozeandoDiferencias Sevilla/ZaragozaAnder HerreraApagónReal ZaragozaRestaurantes Zaragoza
instagramlinkedin

Casademont Zaragoza

Las notas del Casademont Zaragoza-Uni Girona: Carla Leite es una leona y es élite europea

Entre la francesa, Merritt Hempe y Nadia Fingall consiguieron dejar el tercer puesto en casa

Carla Leite, durante el duelo entre el Casademony y el Girona

Carla Leite, durante el duelo entre el Casademony y el Girona / MIGUEL ANGEL GRACIA

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

LA MEJOR

Leite | 9 |

Leona. Vaya garra. Vaya chispa. Decisiva. Aun con sus errores, élite europea.

Mariona | 5 |

Terrenal. No se le ha visto cómoda en esta Final Six. Más sombras que luces.

Flores | 5 |

Desapercibida. La base pasó bastante de puntillas por el partido.

Oma | 6 |

Querida. Cómo celebra el Felipe sus puntos. Cada vez aporta más y es más útil.

Vorackova | 5 |

Fría. De más a menos, la checa no ha sido determinante estos días.

Bankolé | 5 |

Desconocida. Tras ser la MVP en cuartos, la francesa ha desaparecido. Fallona.

Mawuli | 5 |

Floja. Sin puntería. Intentó tres triples y se fue sin anotar. Nula aportación.

Fingall | 8 |

Competitiva. Muy buen partido el suyo, tanto en ataque como en defensa.

Hempe | 8 |

Inspirada. Puntos, puntos y más puntos. Hasta 14. No falló ningún tiro de campo.

Gueye | 6 |

Correcta. Dejó algún buen movimiento. Muy metida, aunque algo irregular.

Hermosa | 6 |

Poderosa. Dejó dos buenas canastas y un tremendo tapón a Coulibaly

Pueyo | - |

Noticias relacionadas y más

Lesionada.| No pudo jugar, pero la balear no paró de animar desde el banquillo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Condenada a pagar 3.240 euros por volver a un bar de Torrero donde tiene prohibida la entrada
  2. Enjoy Park abre en Zaragoza: un parque de ocio gigante con karting, piscina de bolas y camas elásticas
  3. Ander Herrera entra en el negocio porcino en Aragón con una granja para 7.200 cerdos en Sádaba
  4. La urbanización más 'fresca' de Zaragoza que demuestra que no todo se hizo mal en los 60: 'No queda un piso libre
  5. David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: 'No es momento de dar un paso adelante como equipo, sino individualmente
  6. La Recopa se da cita en la previa de una final para el Real Zaragoza
  7. El Real Zaragoza pierde su gran oportunidad ante el Ceuta (2-2)
  8. Bar Miguel, en Zaragoza, un sitio 'de toda la vida' con bocadillos de calamares a 3,50 euros: 'Comida casera, de la abuela y buena

Susto en Zaragoza: un incendio en Macanaz crea una intensa nube de humo en el centro de la ciudad

Susto en Zaragoza: un incendio en Macanaz crea una intensa nube de humo en el centro de la ciudad

Bazdar anota su tercer gol en 13 partidos en el Jagiellonia

Bazdar anota su tercer gol en 13 partidos en el Jagiellonia

Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "Ya no sabes si el baloncesto es justo o injusto"

Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "Ya no sabes si el baloncesto es justo o injusto"

El Congreso Pirenaico Canal Roya concluye con "un rotundo éxito" y exige la protección definitiva de la zona

El Congreso Pirenaico Canal Roya concluye con "un rotundo éxito" y exige la protección definitiva de la zona

La intrahistoria del triple cambio de la discordia del Real Zaragoza ante el Ceuta

Los nabateros de la Galliguera ya preparan las embarcaciones para el gran descenso anual: estas son las fechas de la fiesta

Los nabateros de la Galliguera ya preparan las embarcaciones para el gran descenso anual: estas son las fechas de la fiesta

Una brutal agresión en un partido de fútbol de cadetes en Zaragoza obliga a acudir a la policía

Así queda el Casademont Zaragoza en la clasificación de la Liga ACB tras su victoria en Canarias

Así queda el Casademont Zaragoza en la clasificación de la Liga ACB tras su victoria en Canarias
Tracking Pixel Contents