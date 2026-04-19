Casademont Zaragoza
Las notas del Casademont Zaragoza-Uni Girona: Carla Leite es una leona y es élite europea
Entre la francesa, Merritt Hempe y Nadia Fingall consiguieron dejar el tercer puesto en casa
LA MEJOR
Leite | 9 |
Leona. Vaya garra. Vaya chispa. Decisiva. Aun con sus errores, élite europea.
Mariona | 5 |
Terrenal. No se le ha visto cómoda en esta Final Six. Más sombras que luces.
Flores | 5 |
Desapercibida. La base pasó bastante de puntillas por el partido.
Oma | 6 |
Querida. Cómo celebra el Felipe sus puntos. Cada vez aporta más y es más útil.
Vorackova | 5 |
Fría. De más a menos, la checa no ha sido determinante estos días.
Bankolé | 5 |
Desconocida. Tras ser la MVP en cuartos, la francesa ha desaparecido. Fallona.
Mawuli | 5 |
Floja. Sin puntería. Intentó tres triples y se fue sin anotar. Nula aportación.
Fingall | 8 |
Competitiva. Muy buen partido el suyo, tanto en ataque como en defensa.
Hempe | 8 |
Inspirada. Puntos, puntos y más puntos. Hasta 14. No falló ningún tiro de campo.
Gueye | 6 |
Correcta. Dejó algún buen movimiento. Muy metida, aunque algo irregular.
Hermosa | 6 |
Poderosa. Dejó dos buenas canastas y un tremendo tapón a Coulibaly
Pueyo | - |
Lesionada.| No pudo jugar, pero la balear no paró de animar desde el banquillo.
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