Las notas del Casademont Zaragoza-Uni Girona: Carla Leite es una leona y es élite europea

LA MEJOR

Leite | 9 |

Leona. Vaya garra. Vaya chispa. Decisiva. Aun con sus errores, élite europea.

Mariona | 5 |

Terrenal. No se le ha visto cómoda en esta Final Six. Más sombras que luces.

Flores | 5 |

Desapercibida. La base pasó bastante de puntillas por el partido.

Oma | 6 |

Querida. Cómo celebra el Felipe sus puntos. Cada vez aporta más y es más útil.

Vorackova | 5 |

Fría. De más a menos, la checa no ha sido determinante estos días.

Bankolé | 5 |

Desconocida. Tras ser la MVP en cuartos, la francesa ha desaparecido. Fallona.

Mawuli | 5 |

Floja. Sin puntería. Intentó tres triples y se fue sin anotar. Nula aportación.

Fingall | 8 |

Competitiva. Muy buen partido el suyo, tanto en ataque como en defensa.

Hempe | 8 |

Inspirada. Puntos, puntos y más puntos. Hasta 14. No falló ningún tiro de campo.

Gueye | 6 |

Correcta. Dejó algún buen movimiento. Muy metida, aunque algo irregular.

Hermosa | 6 |

Poderosa. Dejó dos buenas canastas y un tremendo tapón a Coulibaly

Pueyo | - |

Lesionada.| No pudo jugar, pero la balear no paró de animar desde el banquillo.