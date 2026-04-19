Así queda el Casademont Zaragoza en la clasificación de la Liga ACB tras su victoria en Canarias

La victoria del Casademont Zaragoza en el Gran Canaria Arena de ese fin de semana es de las que valen su peso en oro. El triunfo ante un rival directo (74-78) da mucho aire en la clasificación al conjunto de Joan Plaza, que tiene dos victorias de ventaja más el averaje con los tres equipos que tiene por debajo en la tabla. Eso sí, también tiene un partido más en su lista al haber adelantado el duelo de la próxima jornada frente al Bilbao Basket.

El Casademont Zaragoza suma ahora nueve victorias en las 28 jornadas que ha disputado, dos más que el Recoletas Salud San Pablo Burgos, el Dreamland Gran Canaria y el Morabanc Andorra, para situarse en el puesto 14. Dos triunfos que, en realidad, son tres porque ante todos ellos tiene el desempate ganado el conjunto aragonés, lo que supone un importante colchón de tranquilidad. Con el colista, el Covirán Granada, son ya cinco los partidos de diferencia y queda por disputar el partido de la segunda vuelta tras el triunfo en el de la primera.

El próximo fin de semana el conjunto de Joan Plaza tendrá fiesta, puesto que se disputa la jornada 28 y el Casademont ya disputó el duelo correspondiente a la misma frente al Bilbao Basket, saldado con derrota (82-84). El sábado el Gran Canaria jugará de nuevo en casa frente al Girona y, ya el domingo, el Morabanc Andorra visitará al colista Granada y el San Pablo Burgos, al Baxi Manresa.

El conjunto aragonés tiene todavía seis partidos por delante para cerrar definitivamente su permanencia en la Liga Endesa. Tras este parón obligado volverá a la acción de nuevo fuera de casa, en Fontajau frente al Girona, para recibir después consecutivamente en el Príncipe Felipe al Covirán Granada y el Valencia Basket. Después visitará Manresa, jugará en casa frente al UCAM Murcia y acabará la temporada en la pista del Breogán.