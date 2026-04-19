Vega Gimeno, exjugadora del Casademont Zaragoza, presenta su nueva agencia de representación: "Queremos que las jugadoras se sientan acompañadas durante todo el camino"

El baloncesto femenino ha avanzado mucho, muchísimo, en los últimos años. La Final Six que se ha celebrado en Zaragoza esta semana con más de 10.000 personas en las gradas todos los días es una buena muestra de ello, pero no es oro todo lo que reluce y cada vez que hablan ellas, las protagonistas, las jugadoras, aparecen historias que evidencian cuánto queda por avanzar en cuanto a profesionalización, estructuras, acompañamiento médico, psicológico, legal y de todo tipo para unas profesionales que, además, suelen verse fuera de casa siendo todavía muy jóvenes.

Por eso dos jugadoras, la excapitana y la actual capitana del Casademont Zaragoza, Vega Gimeno y Helena Oma, y la entrenadora y empresaria María Cucarella han puesto en marcha una nueva agencia de representación (Her Hoops Agency) que no es solo una agencia, o que no pretende ejercer solo una representación al uso. "No queremos ser una agencia más, queremos ser la respuesta. Una herramienta para que las jugadoras se sientan acompañadas durante todo el camino", ha señalado Vega Gimeno en la presentación que ha tenido lugar este domingo en Zaragoza.

Gimeno ha estado acompañada de Cucarella porque Helena Oma "se ha buscado una excusa de nada como es jugarse un bronce europeo", bromeó la valenciana, y de un buen puñado de amigas y amigos del baloncesto. Por supuesto de los patrocinadores y colaboradores que van a hacer posible ese acompañamiento integral que busca Her Hoops, pero también de Cristina García, directora general de Deportes del Gobierno de Aragón, compañeras y excompañeras como Lara González, Betty Cebrián, Patricia Hernández, y exjugadores y entrenadores como Diego Ciorciari, Fernando y Pepe Arcega, Pedro Meléndez, Jotacé Marcos, Santi Pérez, Juanma López Iturriaga, Pablo Lolaso y un largo etéctera.

Antes de la presentación Sandra Ygueravide, con más de 20 años como profesional a sus espaldas, Amaya Gastaminza, talentosa exjugadora que sufrió tres graves lesiones de rodilla, y la doctora Silvia Treviño, especializada en medicina del deporte, explicaron en una mesa redonda todo lo que falta, lo que ellas echan y han echado en falta durante su etapa profesional. Cosas que tienen que ver con firmar un contrato y marcharse a vivir a otro país, tratamiento de lesiones complicadas, cómo hacer la declaración de la renta cuando trabajas fuera o cómo gestionar el dinero para doce meses con contratos de ocho meses.

Para todo eso nace Her Hoops Agency, que no solo quiere estar con las jugadoras cuando negocian o firman un contrato sino que también quieren ayudarlas en la organización de eventos y proyectos, como campus, en todo lo que tiene que ver con la salud pero también en la parte deportiva, con el trabajo previo a la pretemporada o con análisis de vídeo para mejorar durante el curso, así como en la parte académica y de formación para el futuro.

Es un proyecto que nace desde el baloncesto para el baloncesto. "Hablamos desde dentro, desde nuestra experiencia. Somos parte del ecosistema y creemos saber qué hay que hacer para mejorar. Nace de la experiencia personal", ha explicado Vega Gimeno. Lo que este domingo ha salido a la luz pública en Zaragoza no es sino el trabajo de todo un año creando una red de colaboradores y de apoyo para poder dar forma al proyecto.

"Tenemos un lema que casi nos lo vamos a tatuar: 'donde hay talento hay futuro y donde hay unión hay impacto'", ha concluído Vega Gimeno, esperando que este sea solo el inicio de un camino muy largo.