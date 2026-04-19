Zaragoza responde al órdago a la grande de la Euroliga con la mejor entrada media histórica: "Sabíamos que la ciudad iba a responder"
La 'Final Six' registra 8.552 espectadores de media, con tres partidos de 10.282 aficionados en el Príncipe Felipe, colmando las expectativas de la FIBA y demostrando que no se equivocaba en elegir la capital aragonesa
La FIBA y el mundo del baloncesto toman buena nota de lo que ha supuesto esta traca final de la Euroliga femenina. El cambio de formato, con seis equipos compitiendo en una sede única en vez de cuatro, era un órdago a la grande y necesitaba de una sede a la altura, que demostrase que se puede organizar con éxito un evento multitudinario y elevar la asistencia. Si el año pasado ya quedó claro que Zaragoza era ideal, lo de esta edición del 2026 ha sido histórico y un antes y un después porque el listón ha quedado altísimo.
No se pudo batir el récord de asistencia a un encuentro de Euroliga, que fue en un Wisla-Fenerbahce de la temporada 14-15 con 12.990 espectadores, pero porque el Príncipe Felipe no tiene tanto aforo. Si no, con la locura que se ha instalado en Zaragoza, se hubiera logrado. Pero sí que el pabellón registró la segunda mejor entrada histórica en tres ocasiones, una por cada encuentro del Casademont en esta Final Six: 10.282. Lleno total. Esa fue la cifra oficial para los cuartos, semis y tercer y cuarto puesto, superando al Fenerbahce-Sopron Basket (9.500). La tercera y la sexta, hasta hace unos días, también eran del Príncipe Felipe.
En la última fase final de la Euroliga, que fue en 2024 en Mersin (Turquía), hubo 6.000 espectadores. La anterior, en Praga, la capacidad era de 2.500 asientos tan solo y en 2022 se llegó a los citados 9.500 del Fenerbahce-Sopron pero había espacio para 15.000. La Euroliga apostó fuerte por Zaragoza y la ciudad le compró el desafío, respondiendo a lo grande y siendo la capital del baloncesto europeo. No es un premio, es un merecimiento a este camino de amor mutuo.
Quizá se podría pensar que, sin el Casademont clasificado, no se podría hablar de éxito rotundo y que ese efecto llamada no se hubiera producido, pero Jorge Garbajosa, presidente de FIBA Europa, se encargó de negarlo en una entrevista con este diario:_«Todo el mundo habla de que el pabellón está lleno porque el equipo local está jugando, pero hay un gran asterisco, que antes de saber si el Casademont Zaragoza jugaba la Final Six ya había casi 7. 000 abonos vendidos».
Y otra frase que dejó Garbajosa es que «si hubiera salido mal se descarta que vuelva a ser en Zaragoza». Los datos hablan por sí solos, ya que además de los 10.282 espectadores de los tres duelos del Casademont, hubo 5.024 el miércoles, laborable, a las 17.00 horas, en el Spar Girona-Reyer Venezia; y 6.707 entre el cuadro catalán y el Fenerbahce de semifinales. En la final, ya con el Casademont fuera, el dato fue de 8.737, lo que hace un total de 51.314 y una media de 8.552. Tremendo.
Preguntados sobre esa respuesta de Zaragoza hacia la Euroliga y hacia el propio Casademont, Mariona Ortiz no pudo articular palabra y a Cantero se le dibujaba una sonrisa: «Ha sido el final del proceso, sin ser el final. Es mi quinto año aquí y lo he visto crecer como a un niño pequeño. Hemos tirado de muchas familias, muchos niños y se ve el cariño que te dan y eso te llena el alma. Ya sabíamos que la ciudad iba a responder y aun sabiéndolo no lo puedes gestionar hasta que lo vives», dijo. n
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