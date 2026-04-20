Carla Leite se despide del Casademont Zaragoza y acabará la temporada en la WNBA: "Ha sido un verdadero placer"
La base francesa ha agradecido el apoyo de la afición rojilla y ha anunciado que no estará en los dos últimos partidos del equipo
La plantilla del Casademont Zaragoza sufre un duro varapalo poco antes del final de la temporada. La jugadora estrella de la presente campaña, Carla Leite, abandona el róster del equipo a falta de dos partidos para finalizar el curso y se marca de la capital aragonesa. La base rojilla, que ya se ha despedido de la afición mediante un vídeo en las redes sociales del club, acabará la campaña en la WNBA con el Portland Fire.
Tras una temporada de ensueño y justo después del gran cúlmen que fue disputar la Final Six de la Euroliga en casa, con medalla de bronce icluida, Carla Leite y el Casademont han decidido separar sus caminos antes incluso de lo previsto, por lo que la jugadora no estará para disputar los playoffs de la Liga Endesa con el equipo de Carlos Cantero.
Ha sido la propia deportista la que ha comunicado su salida con un vídeo en el que agradece a la afición el apoyo durante todo el curso y valora la oportunidad de haber jugado en Zaragoza. "Marea Roja, habéis estado increíbles, no cambiéis. Ha sido un verdadero placer jugar en el Príncipe Felipe durante esta temporada".
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