Casademont Zaragoza, cada vez más parecido a un equipo

Lo dijo Joan Plaza en la sala de prensa del Gran Canaria Arena, después de una victoria capital del Casademont Zaragoza en casa de un rival directo: «Hemos ganado por ser más un grupo, un equipo». Ese resumen del preparador catalán dice mucho más de lo que parece. El Casademont Zaragoza ha estado muy lejos de ser un equipo demasiadas veces esta temporada y eso le ha condenado porque las (buenas) individualidades que tiene no le han bastado para ganar.

Sin embargo, en las últimas semanas, desde el duelo ante el Barcelona, se está viendo a otro Casademont, a algo mucho más parecido a un bloque, a un grupo, a un equipo. El equipo aragonés se quedó cerca de ganar al Barcelona, superó al Hiopos Lleida con el que, hasta ese momento, había sido su partido más completo y dio un paso más en el Gran Canaria Arena. Sufrió, sí, cómo no, pero dominó casi de principio a fin y fue superior a su rival.

Lo demuestra su dominio del rebote con hasta 17 capturas más y con 16 rebotes ofensivos, una barbaridad. También con su mayor equilibrio en el juego, sin arriesgar demasiado desde lejos, que no es su fuerte, frente a un Gran Canaria que buscó el camino del triple sin encontrarlo en ningún momento. Joan Plaza ha recuperado para la causa a piezas fundamentales, sobre todo a Marco Spissu y Bojan Dubljevic, y eso ha dado un plus al grupo, añadiendo después el talento de Washington y, sobre todo este sábado, Wright-Foreman para sumar anotando y no manejando, como pretendía a principio el técnico catalán.

El Casademont cada semana se parece más a un equipo y eso es lo que puede darle un final de temporada más tranquilo de lo que hacía prever su pésima racha de resultados. El conjunto aragonés ha ganado en el último mes tres duelos ante otros tantos rivales directos que le han dado aire en la clasificación, frente al San Pablo Burgos, contra el Hiopos Lleida y, este sábado por primera vez fuera de casa ante el Dreamland Gran Canaria.

Así que ahora tiene dos victorias más el averaje con los tres equipos que tiene por detrás en la clasificación, que son dos de ellos, Burgos y Gran Canaria, y también el Morabanc Andorra. Eso sí, tiene un partido más, el que ya jugó y perdió contra el Bilbao Basket, así que no puede confiarse y debe seguir la línea de las últimas semanas para seguir sumando triunfos que le lleven definitivamente a la tranquilidad. Jugando como un equipo, será más fácil.