Damjan Rudez, tras vivir la Final Six de la Euroliga en directo: "Estoy súper impresionado con el nivel del evento. No me sorprendería que el Casademont Zaragoza dé un paso adelante y el año que viene lo gane todo"

El croata Damjan Rudez jugó durante 16 temporadas como profesional en 13 equipos diferentes, pero volver a Zaragoza, donde estuvo de 2012 a 2014, le produce siempre una emoción muy especial. El exalero ha estado este fin de semana en la capital aragonesa y en su pabellón, en el Príncipe Felipe, para disfrutar de la Final Six de la Euroliga femenina por primera vez en su vida y la sensación no puede ser mejor: "Estoy súper impresionado". Rudez ha visto Zaragoza "más bonita que nunca" y al Príncipe Felipe "con la misma atmósfera y el mismo olor" de siempre.

Las primeras emociones fueron personales, porque doce años después de su marcha a la NBA, la afición de Zaragoza le sigue recordando y queriendo como el primer día. "Me ha parado bastante gente y siempre me hace súper feliz, es un momento de orgullo total. Ahora vivo una vida completamente diferente, no soy jugador, pero parte de mi identidad siempre estará pegada a Zaragoza y que la gente se acerque, me pida fotos, me abrace... de verdad que me sentí muy muy en casa y eso no nunca cambiará", explica Rudez, que destaca también la cálida bienvenida que le dio Reynaldo Benito y el reencuentro con sus excompañeros.

El croata no era muy seguidor del baloncesto femenino, "no sé si por calendario, por falta de interés o por qué", más allá de conocer a las estrellas, de seguir a las jugadoras croatas en la WNBA y de apreciar el crecimiento en todo el mundo del baloncesto femenino. "Tristemente por alguna razón u otra no había tenido la oportunidad de verlo en vivo y, sinceramente, ahora puedo decir que soy un fan absoluto".

El Galatasaray se coronó campeón en Zaragoza. / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

La primera impresión no pudo ser mejor para Rudez. "Estoy super impresionado, no solo con la calidad de los partidos sino con la calidad individual de las jugadoras. Ha sido un evento de un nivel súper alto, por la organización, el ambiente y claro, nuestra afición de Zaragoza ha sumado muchísimo porque es una afición que conoce el baloncesto femenino desde hace décadas", explica el croata.

Sabe bien de lo que habla porque en sus años en Zaragoza cada domingo, después de jugar su partido, iba a comer a casa de los Zeravica, Ranko y Zaga, para seguir el resto de la jornada ACB y, por supuesto, hablar mucho de baloncesto. "Zaga nos contaba historias de su época, que fue muy exitosa. Pero la verdad es que he visto mucha calidad este fin de semana", explica Rudez.

El Casademont Zaragoza, con su medalla de bronce. / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

El exjugador está también emocionado por la participación del Casademont Zaragoza. "Es un éxito tremendo para Zaragoza ganar la medalla de bronce, de verdad que es fantástico, especialmente sabiendo que empezaron en la previa. No solo esto, los equipos turcos tienen un presupuesto mucho más grande que nosotros. Me alegro muchísimo, especialmente por Pedro (Llompart) que coincidimos en mi primer año y que en su primera temporada ahí haya logrado este éxito tan bonito seguro que va a dar buenas sensaciones a todos", argumenta.

Pero la reflexión de Rudez va más allá de una medalla o un éxito puntual. "Me parece de verdad que el basket femenino ha encontrado su sitio en Zaragoza, ojalá que se quede ahí muchos años y no lo digo solo para tener la oportunidad de ir, sino que de verdad que ha encajado muy bien, hay afición, hay interés, un pabellón magnífico, una ciudad bonita, la relación con historia del baloncesto femenino. La verdad es que no puedo imaginar un mejor sitio para que se mantenga ahí", señala.

Damjan Rudez, en un partido de los playoffs de 2014 frente al Real Madrid. / JAIME GALINDO

La Final Six volverá a Zaragoza en 2027 y Rudez ya está reservando su agenda para regresar al Príncipe Felipe. "Seguro, me apunto ya, me apunto ya. Es una de las pocas situaciones en el mundo del baloncesto donde el evento firma para 3 años y eso es una señal tremenda para la estabilidad, la sostenibilidad del evento, las relaciones entre FIBA y la Federación Española y Aragón y la ciudad, así que todos los que están involucrados de verdad están haciendo un trabajo tremendo", destaca.

El Príncipe Felipe se llenó las tres veces que jugó el Casademont Zaragoza, algo que a Rudez no le sorprendió especialmente. "En nuestra época teníamos muchísima afición y apoyo, había días en los que se llenaba el pabellón también, así que no me sorprende eso. Es señal de que hay una cultura de baloncesto femenino en Zaragoza y de que nuestra afición es educada, apasionada y leal", explica, pero sí destaca "el apoyo que dieron al equipo cuando iban casi 30 abajo en las semifinales para meterse de nuevo en el partido y estar a menos de seis puntos a un minuto del final".

Damjan Rudez, en el pabellón Príncipe Felipe. / ARCHIVO EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Así que Damjan Rudez augura un futuro esplendoroso tanto a la competición, "de verdad yo creo que la Euroliga Women's tiene un producto fenomenal y solo va a seguir creciendo", como al propio Casademont Zaragoza. "Ya sé que el tema del presupuesto es un poco complicado, que es difícil compararse con clubs de Turquía y de Rusia, pero sinceramente no estaría súper sorprendido si el año que viene Zaragoza da un paso más y gana todas las competiciones. Hay que seguir, trabajar y creer y yo creo que esa estabilidad y constancia solo pueden dar buenos resultados".