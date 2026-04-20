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CASADEMONT ZARAGOZA

Las jugadoras del Casademont Zaragoza, tras el bronce de la Euroliga: "Orgullo"

Mariona Ortiz resume el sentimiento del vestuario aragonés con una sola palabra

Mariona Ortiz y Helena Oma se abrazan tras ganar el bronce.

Mariona Ortiz y Helena Oma se abrazan tras ganar el bronce. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA / EPA

Raquel Machín

Zaragoza

El Casademont Zaragoza ha cerrado este fin de semana un viaje de alto voltaje emocional que comenzó en septiembre con la previa y el milagro ante el Brno y ha concluido con una Final Six histórica, con 10.828 espectadores en los tres partidos del equipo aragonés y una medalla de bronce que sabe a gloria para un equipo que no deja de crecer y que se ha convertido en un fenómeno social en la capital aragonesa.

Por eso, y tras digerir como se pudo la decepción de la derrota frente al Galatasaray, las jugadoras del Casademont Zaragoza coinciden en una sola palabra para resumir lo que sienten al ver la foto de la plantilla con la medalla de bronce al cuello: "Orgullo".

Es lo que han escrito en sus redes sociales Mariona Ortiz y Aminata Gueye. Y no hace falta decir mucho más. El conjunto de Carlos Cantero ha conseguido terminar la Euroliga con una sonrisa de oreja a oreja pese a no poder quitarse de encima la sensación de que podía haber sido aún mejor.

El orgullo de la capitana se extendía también para el logro de una compañera y amiga, Merritt Hempe, incluida por la Euroliga en el quinteto ideal de la Final Six. "Tan feliz y orgullosa", ha escrito Mariona en su cuenta de Instagram y Hempe le ha respondido: "No lo hubiera conseguido sin ti".

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Aminata Gueye también utilizó la misma palabra: "Orgullosa de nosotras", escribió en su cuenta de Instagram con la foto del equipo posando con la medalla de bronce al cuello. Y todas repostearon la imagen de la Euroliga con las cifras de asistencia a los partidos del equipo aragonés: 10.828 espectadores y lleno absoluto en un Príncipe Felipe entregado. "Trabajo loco", señaló la pívot francesa.

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