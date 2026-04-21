Aragón valora el futuro de la Final Six en Zaragoza: continuidad en 2028 o descanso para volver con más fuerza

Zaragoza ha vuelto a deslumbrar con la Final Six de la Euroliga. La primera edición de las tres firmadas con la FIBA Europa ya fue un éxito deportivo, aunque la afluencia no fue tan grande como en las Copas de la Reina, por ejemplo, pero la segunda, la de este 2026, ha vivido tres llenos consecutivos con 10.828 personas disfrutando de los partidos del Casademont Zaragoza. El Príncipe Felipe volverá a decidir el trono europeo en 2027, con el conjunto de Carlos Cantero ya clasificado para disputar la fase de grupos.

No obstante, ya se está tratando el futuro y pensando más allá de ese 2027 en el que, además, Zaragoza será la capital europea del deporte y el Casademont Zaragoza celebrará sus primeros 25 años de vida. Jorge Garbajosa, presidente de FIBA Europa, explicó en una entrevista concedida a este diario que el organismo europeo ya está hablando con las autoridades locales, tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Zaragoza, para un posible regreso de la Final Six a Zaragoza.

La decisión no está tomada, ni mucho menos. La FIBA, como explicaba también el propio Garbajosa, está abierta a otras opciones. Las dos ediciones de Zaragoza han demostrado que la Final Six, que la Euroliga femenina, es un producto más que atractivo y consolidado que puede interesar a cualquier ciudad europea. "Si se ha hecho en Zaragoza, por qué no se puede hacer en Estocolmo, en Praga o en Estambul, por poner unos ejemplos", argumentaba Garbajosa.

Por el otro lado, el interés de Zaragoza y Aragón por seguir albergando una competición de primer nivel como la Euroliga es tan evidente que, como reconocía el propio presidente de FIBA Europa, ya hay conversaciones entre las partes. Pero Aragón valora también cuál es el mejor modelo, qué es lo que le conviene a la comunidad, apostar por renovar ese contrato y volver a traer la Final Six en 2028 e, incluso, más años, o si descansar algún tiempo antes de regresar con fuerza.

El ejemplo es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Zaragoza con la Copa de la Reina. El consistorio apostó por organizar el evento en la ciudad en 2023, con un éxito rotundo tanto en la pista, con el histórico triunfo del Casademont Zaragoza, como en la grada con un lleno de récord y 10.880 personas, pero en 2024 se celebró en Huelva para regresar al Príncipe Felipe en 2025. Este año la sede ha sido Tarragona y en 2027 regresará a Zaragoza.

La firma de un contrato multianual con una ciudad como sede de la fase final de la Euroliga Femenina ya resultó toda una novedad cuando se presentó en diciembre de 2024. Hasta ese momento, la sede se decidía entre los contendientes de la fase final que, como mucho, eran cuatro. Así, Ekaterimburgo, Sopron y Estambul habían podido repetir en dos ediciones consecutivas, pero la elección de Zaragoza supuso una ruptura total con lo anterior al asegurar un escenario para la final con independencia de los equipos clasificados.

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Con más de un año por delante para poder decidir qué pasará en 2028, todas las opciones están sobre la mesa. La FIBA valorará los otros ofrecimientos que ya está teniendo al tiempo que ya mantiene también conversaciones con Zaragoza. Garbajosa explicó que todavía no hay negociaciones propiamente dichas y que no puede descartarse nada. Ni que el Príncipe Felipe continúe siendo la sede en 2028 ni que Zaragoza se tome un respiro para no morir de éxito y poder volver con más fuerza en el futuro.