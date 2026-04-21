El Casademont Zaragoza no puede fichar tras la marcha de Carla Leite

La salida de Carla Leite rumbo a la WNBA antes de la disputa de los playoffs por el título deja al Casademont Zaragoza sin una de sus grandes apuestas para este curso, aunque Carlos Cantero seguirá disponiendo de una de las plantillas más amplias de la competición con once jugadoras profesionales. Serán estas las que disputen las eliminatorias de la Liga Femenina Endesa porque el club aragonés no puede realizar ninguna incorporación para reemplazar a la francesa.

Las normas de la competición establecen que "cada equipo podrá dar de alta a un total de 20 jugadoras hasta las 14.00 horas peninsulares del 27 de febrero", por lo que el Casademont Zaragoza ya no puede inscribir a ninguna más a estas alturas del curso. La FEB solo lo permite en un caso, cuando se produce una lesión de larga duración. Para que sea estimada como tal el tiempo de baja debe de ser de, al menos, cuatro meses.

Es lo que hizo el propio Casademont hace un año, cuando se confirmó una lesión en la rodilla de Nerea Hermosa que le iba a tener en torno a ocho meses de baja. Entonces el club aragonés consiguió el regreso de Merritt Hempe para disputar los playoffs y, posteriormente, renovó a la pívot estadounidense para la presente temporada.

Lo ha hecho esta misma semana también el Spar Girona, que se ha reforzado con la base neerlandesa Laura Cornelius, que ya había jugado en Fontajau, porque la lesión de Marta Canella se va a prolongar más de cuatro meses en total.

En este caso la baja de Carla Leite se produce después de que la francesa haya abonado la cláusula de rescisión de su contrato (que firmo el pasado verano hasta 2027) para marcharse ya a Portland Fire y disputar la WNBA. La exterior cambió de franquicia en el Draft de expansión tras disputar la temporada pasda con Golden State Valkiryes.

El Casademont Zaragoza está pendiente también de los resultados de las pruebas a las que se ha sometido Helena Pueyo para determinar el grado de la lesión que sufrió en el duelo de cuartos de final frente al Landes.La balear sufrió un traumatismo en el pie derecho durante el transcurso del partido y al finalizar el encuentro se inició el tratamiento preventivo para poder disputar el encuentro frente a Galatasaray, tal y como informó el propio club.

Tras el partido de semifinales el traumatismo se intensificó y la exterior no pudo disputar el duelo por el tercer puesto frente al Girona, en el que se le pudo ver con una gran férula protegiendo su pie. Ahora las pruebas y la evolución de ese traumatismo determinarán cuándo puede regresar a las pistas y si puede estar disponible para Carlos Cantero en los playoffs.